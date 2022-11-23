В Молдавии заявили, что закачивают российский газ в ПХГ Украины для резерва
Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что часть закупаемого российского газа остается на Украине, поскольку закачивается в подземные хранилища (ПХГ) страны в качестве резерва. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися в Украине, — это наши накопления и запасы, хранящиеся в украинских хранилищах», — написал он. По словам Спыну, Молдавия уже накопила более 200 млн куб. м газа в хранилищах. Однако министр инфраструкты не уточнил, сколько газа закачено в хранилищах Украины.
Ранее «Газпром» зафиксировал «оседание на Украине» газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». В сообщении компании подчеркивалось, что объем газа, подаваемый «Газпромом» на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области для транзита в Молдавию через территорию Украины, «превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией». Суммарный накопленный объем «оседания» на территории Украины составляет уже 52,52 млн куб. м. В «Газпроме» заявили, что с 28 ноября компания начнет сокращать транзит газа через Украину в случае сохранения «дисбаланса поставок» топлива в Молдавию.
С 1 октября «Газпром» сократил суточный объем подачи газа Молдавии на 30% до 5,7 млн куб. м. Компания объясняла это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину.
В начале этого месяца президент республики Майя Санду заявила, что на фоне энергетического кризиса, который переживает Молдавия, страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Санду заявила, что «Газпром» сократил объем газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».
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