Газета
Бизнес

В Молдавии заявили, что закачивают российский газ в ПХГ Украины для резерва

Ведомости

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что часть закупаемого российского газа остается на Украине, поскольку закачивается в подземные хранилища (ПХГ) страны в качестве резерва. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Объемы газа, которые "Газпром" называет оставшимися в Украине, — это наши накопления и запасы, хранящиеся в украинских хранилищах», — написал он. По словам Спыну, Молдавия уже накопила более 200 млн куб. м газа в хранилищах. Однако министр инфраструкты не уточнил, сколько газа закачено в хранилищах Украины.

Ранее «Газпром» зафиксировал «оседание на Украине» газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». В сообщении компании подчеркивалось, что объем газа, подаваемый «Газпромом» на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области для транзита в Молдавию через территорию Украины, «превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией». Суммарный накопленный объем «оседания» на территории Украины составляет уже 52,52 млн куб. м. В «Газпроме» заявили, что с 28 ноября компания начнет сокращать транзит газа через Украину в случае сохранения «дисбаланса поставок» топлива в Молдавию.

Ранее по теме: «Газпром» обнаружил пропажу газа на Украине

С 1 октября «Газпром» сократил суточный объем подачи газа Молдавии на 30% до 5,7 млн куб. м. Компания объясняла это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину.

В начале этого месяца президент республики Майя Санду заявила, что на фоне энергетического кризиса, который переживает Молдавия, страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Санду заявила, что «Газпром» сократил объем газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных