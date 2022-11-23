В Молдавии заявили, что закачивают российский газ в ПХГ Украины для резерва

Ранее «Газпром» зафиксировал «оседание на Украине» газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». В сообщении компании подчеркивалось, что объем газа, подаваемый «Газпромом» на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области для транзита в Молдавию через территорию Украины, «превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией». Суммарный накопленный объем «оседания» на территории Украины составляет уже 52,52 млн куб. м. В «Газпроме» заявили, что с 28 ноября компания начнет сокращать транзит газа через Украину в случае сохранения «дисбаланса поставок» топлива в Молдавию.