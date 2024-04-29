Иванишвили заявил об использовании Украины и Грузии для борьбы с Россией

«Для них [глобальной партии войны] Грузия и Украина имеют цену пушечного мяса. Они сначала в 2008 г. столкнули Грузию с Россией, а уже в 2014 и 2022 гг. поставили в еще более тяжелое положение Украину. Главной причиной агрессии глобальной партии войны в отношении Грузии является то, что Грузию, несмотря на большие усилия, не смогли превратить во второй фронт», – сказал Иванишвили на митинге в Тбилиси, который проходит в поддержку инициатив партии, включая принятие закона об иностранных агентах.