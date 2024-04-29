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Иванишвили заявил об использовании Украины и Грузии для борьбы с Россией

Ведомости

Представители глобальной партии войны используют Украину и Грузию в качестве пушечного мяса в рамках борьбы с Россией, заявил основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили, передает ТАСС.

«Для них [глобальной партии войны] Грузия и Украина имеют цену пушечного мяса. Они сначала в 2008 г. столкнули Грузию с Россией, а уже в 2014 и 2022 гг. поставили в еще более тяжелое положение Украину. Главной причиной агрессии глобальной партии войны в отношении Грузии является то, что Грузию, несмотря на большие усилия, не смогли превратить во второй фронт», – сказал Иванишвили на митинге в Тбилиси, который проходит в поддержку инициатив партии, включая принятие закона об иностранных агентах.

Также он напомнил, что Грузии и Украине обещали членство в НАТО еще в 2008 г. на саммите в Бухаресте, однако этого так и не произошло.

17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее раскритиковали западные союзники Грузии – США и Евросоюз, а также президент страны Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на него вето. В связи с этим в Тбилиси проходили акции протеста, которые иногда сопровождались стычками с полицией, а также мероприятия в поддержку принятия такого закона.

В Кремле ранее заявляли, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA). По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассматриваемый в Грузии законопроект об иноагентах значительно мягче, чем во многих других странах, включая США, Францию и Польшу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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