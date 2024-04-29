Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иноагентах ко второму чтению
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал принятие законопроекта об иностранных агентах во втором чтении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.
По данным агентства, во время рассмотрения законопроекта между представителями правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и оппозиции велись острые дебаты, в ходе которых оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе ударила пластиковой бутылкой провластного депутата Гурама Мачарашвили. За нарушение регламента председатель комитета Анри Оханашвили удалил из зала 14 депутатов оппозиции.
Дата рассмотрения законопроекта во втором чтении на пленарном заседании парламента пока не называется.
17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее поддержали 83 депутата, ни один не выступил против. Депутаты от оппозиции покинули зал перед стартом голосования в знак протеста. Инициативу раскритиковали западные союзники Грузии – США и Евросоюз, а также президент страны Саломе Зурабишвили, которая пообещала наложить на него вето.
В стране проходят акции против законопроекта. 28 апреля в Тбилиси произошли столкновения между сотрудниками правопорядка и протестующими. Толпа людей собралась возле здания парламента в грузинской столице, для их разгона полиция применила перцовый газ. Всего акция протеста собрала несколько тысяч человек, ее организаторами стали представители прозападных молодежных движений и НПО.
В Кремле ранее заявляли, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA). По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассматриваемый в Грузии законопроект об иноагентах значительно мягче, чем во многих других странах, включая США, Францию и Польшу.