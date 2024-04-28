В Тбилиси произошли столкновения между протестующими и полицией
В Тбилиси произошли столкновения между сотрудниками правопорядка и протестующими, которые выступают против принятия закона об иностранных агентах, сообщает ТАСС.
Толпа протестующих собралась возле здания парламента в грузинской столице, для их разгона полиция применила перцовый газ. Всего акция протеста собрала несколько тысяч человек, ее организаторами стали представители прозападных молодежных движений и НПО.
До этого протестующие находились на площади Первой республики в Тбилиси в течение нескольких часов, выслушивая выступления разных активистов.
17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее поддержали 83 депутата, ни один не выступил против. Депутаты от оппозиции покинули зал перед стартом голосования в знак протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала закон «российским» и заявила, что наложит на него вето.
В Кремле ранее заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA).