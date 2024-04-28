В «Грузинской мечте» оценили угрозу санкций США из-за закона об иноагентах

«В мире будет первый прецедент, если на человека наложат санкции из-за инициирования и поддержки закона. Я с большим удовольствием дождусь, что за санкции введут против меня, чтобы создался в мире первый прецедент, согласно которому на законодателя накладывают санкции из-за инициирования закона», – сказал Мдинарадзе (цитата по «Вестнику Кавказа»).