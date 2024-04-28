В «Грузинской мечте» оценили угрозу санкций США из-за закона об иноагентах
Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» не будет поддаваться на угрозы введения санкций со стороны США из-за закона об иностранных агентах. Это следует из заявления ее исполнительного секретаря, лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе.
«В мире будет первый прецедент, если на человека наложат санкции из-за инициирования и поддержки закона. Я с большим удовольствием дождусь, что за санкции введут против меня, чтобы создался в мире первый прецедент, согласно которому на законодателя накладывают санкции из-за инициирования закона», – сказал Мдинарадзе (цитата по «Вестнику Кавказа»).
17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее поддержали 83 депутата, ни один не выступил против. Депутаты от оппозиции покинули зал перед стартом голосования в знак протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала закон «российским» и заявила, что наложит на него вето.
18 апреля пресс-секретарь госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в США серьезно разочарованы решением грузинского парламента о дальнейшем продвижении законопроекта об «иностранном влиянии». Он также напомнил про заявление Евросоюза о том, что принятие этого закона может поставить под угрозу прогресс Грузии на пути к ЕС.
В Кремле ранее заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA).