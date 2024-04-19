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Лавров: законопроект об иноагентах в Грузии мягче, чем в других странах

Ведомости

Рассматриваемый в Грузии законопроект об иноагентах значительно мягче, чем во многих других странах, включая США, Францию и Польшу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью трем российским радиостанциям: Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

«Во многих других странах Евросоюза законы со штрафами, с уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги, про них не рассказываешь и делаешь на них что-то не то. А у грузинов просто, по большому счету, получаешь больше 20% финансирования из-за рубежа для своей организации – просто задекларируй», – сказал он.

17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении резонансный законопроект об иноагентах. Представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал это событие тревожным, подчеркнув, что окончательное принятие закона негативно скажется на прогрессе Грузии на пути в ЕС. По его мнению, закон ограничит возможности гражданского общества и медиаорганизаций.

15 и 17 апреля у парламента Грузии прошли протесты, в прошлом году они привели к провалу инициативы. Согласно новому документу, единственным отличием текста законопроекта от прошлогодней версии стало изменение термина «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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