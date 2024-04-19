Лавров: законопроект об иноагентах в Грузии мягче, чем в других странах
Рассматриваемый в Грузии законопроект об иноагентах значительно мягче, чем во многих других странах, включая США, Францию и Польшу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью трем российским радиостанциям: Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».
«Во многих других странах Евросоюза законы со штрафами, с уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги, про них не рассказываешь и делаешь на них что-то не то. А у грузинов просто, по большому счету, получаешь больше 20% финансирования из-за рубежа для своей организации – просто задекларируй», – сказал он.
17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении резонансный законопроект об иноагентах. Представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал это событие тревожным, подчеркнув, что окончательное принятие закона негативно скажется на прогрессе Грузии на пути в ЕС. По его мнению, закон ограничит возможности гражданского общества и медиаорганизаций.
15 и 17 апреля у парламента Грузии прошли протесты, в прошлом году они привели к провалу инициативы. Согласно новому документу, единственным отличием текста законопроекта от прошлогодней версии стало изменение термина «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы».