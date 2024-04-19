Лавров: законопроект об иноагентах в Грузии мягче, чем в других странах

«Во многих других странах Евросоюза законы со штрафами, с уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги, про них не рассказываешь и делаешь на них что-то не то. А у грузинов просто, по большому счету, получаешь больше 20% финансирования из-за рубежа для своей организации – просто задекларируй», – сказал он.