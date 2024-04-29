В британском парламенте заявили о неэффективности санкций против России

США и другие страны Запада существенно усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине, в течение последних двух лет они постоянно вводили новые и новые санкции, нацеленные на подрыв российской экономики, которая, однако, показала рост на 3,6% по итогам 2023 г.