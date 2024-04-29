В британском парламенте заявили о неэффективности санкций против России
Западные санкции против России не смогли разрушить ее экономику, признала председатель специального комитета казначейства палаты общин парламента Великобритании Харриет Болдуин.
«Есть широкий консенсус, что санкции не работают с точки зрения их заявленного предназначения – создать серьезные проблемы для российской экономики», – сказала она Financial Times.
Интервью публикуется в преддверии обсуждения эффективности санкций правительства Великобритании против России, которое запланировано на 30 апреля в британском парламенте.
Также Болдуин обратила внимание на то, что согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), экономика России по итогам 2024 г. может войти в число сильнейших в мире по темпам роста.
В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз по экономике России. В МВФ прогнозируют показатель в 3,2% в 2024 г. (оценка улучшена с 2,6%). В 2025 г. рост снизится до 1,8% (ранее ожидалось увеличение на 1,1%). Минэкономразвития в свою очередь ожидает роста экономики страны на 2,8% по итогам текущего года.
США и другие страны Запада существенно усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине, в течение последних двух лет они постоянно вводили новые и новые санкции, нацеленные на подрыв российской экономики, которая, однако, показала рост на 3,6% по итогам 2023 г.
В начале февраля в рамках выступления на форуме «Все для победы!» президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России растет вопреки санкционному давлению и уже стала первой в Европе по объему и паритету покупательной способности.