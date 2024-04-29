Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В британском парламенте заявили о неэффективности санкций против России

Ведомости

Западные санкции против России не смогли разрушить ее экономику, признала председатель специального комитета казначейства палаты общин парламента Великобритании Харриет Болдуин.

«Есть широкий консенсус, что санкции не работают с точки зрения их заявленного предназначения – создать серьезные проблемы для российской экономики», – сказала она Financial Times.

Интервью публикуется в преддверии обсуждения эффективности санкций правительства Великобритании против России, которое запланировано на 30 апреля в британском парламенте.

Также Болдуин обратила внимание на то, что согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), экономика России по итогам 2024 г. может войти в число сильнейших в мире по темпам роста.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз по экономике России. В МВФ прогнозируют показатель в 3,2% в 2024 г. (оценка улучшена с 2,6%). В 2025 г. рост снизится до 1,8% (ранее ожидалось увеличение на 1,1%). Минэкономразвития в свою очередь ожидает роста экономики страны на 2,8% по итогам текущего года.

США и другие страны Запада существенно усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине, в течение последних двух лет они постоянно вводили новые и новые санкции, нацеленные на подрыв российской экономики, которая, однако, показала рост на 3,6% по итогам 2023 г.

В начале февраля в рамках выступления на форуме «Все для победы!» президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России растет вопреки санкционному давлению и уже стала первой в Европе по объему и паритету покупательной способности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных