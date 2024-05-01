СБУ проводит обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ Луки
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского Луки, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе.
Следственные действия ведутся в Запорожье. Подробности не уточняются.
По данным общественного движения «Честно», митрополита заподозрили в «распространении пророссийской пропаганды» и поддержке спецоперации. В 2023 г. он заявлял, что масштабы гонений времен Иосифа Сталина – Никиты Хрущева на церковь были «ничтожно малы» по сравнению с происходящим в настоящее время на Украине и утверждал, что страной руководит «враг рода человеческого».
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.
27 апреля заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что русская православная церковь не предпринимает попыток к пасхальному перемирию в силу их бессмысленности и непонимания со стороны Украины.
Он отметил, что в 2023 г. РПЦ уже выступала с предложением о перемирии на время рождественских богослужений, но украинские власти не поддержали его. Из-за отсутствия понимания со стороны Украины выдвижение таких инициатив «как минимум не актуально».
В 2023 г. Кипшидзе говорил, что идея выступить с предложением перемирия на Пасху в зоне специальной военной операции выглядит странной, так как шансы на положительную реакцию со стороны Киева «стремятся к нулю». По его словам, перемирие не может быть односторонним.