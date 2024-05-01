СБУ проводит обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ Луки

В 2023 г. Кипшидзе говорил, что идея выступить с предложением перемирия на Пасху в зоне специальной военной операции выглядит странной, так как шансы на положительную реакцию со стороны Киева «стремятся к нулю». По его словам, перемирие не может быть односторонним.