СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в центре Киева
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят плановые контрразведывальные мероприятия в Шевченковском районе Киева, сообщает пресс-служба ведомства.
«Среди основных локаций – Софийская и Михайловская площади и близлежащая местность», – говорится в сообщении.
Работа проводится совместно с национальной полицией Украины, военной службой правопорядка вооруженных сил Украины (ВСУ) и прочими силовыми структурами.
Целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей. Для выявления запрещенных к обращению предметов осмотры проводятся в офисах, местах общественного пребывания, зданиях. Проверяют и граждан, находящихся на территории центральной части города.
1 мая издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе сообщило, что СБУ проводит обыски у митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского Луки.
По данным общественного движения «Честно», митрополита заподозрили в «распространении пророссийской пропаганды» и поддержке спецоперации. В 2023 г. он заявлял, что масштабы гонений времен Иосифа Сталина – Никиты Хрущева на церковь были «ничтожно малы» по сравнению с происходящим в настоящее время на Украине и утверждал, что страной руководит «враг рода человеческого».
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.