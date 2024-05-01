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СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в центре Киева

Ведомости

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят плановые контрразведывальные мероприятия в Шевченковском районе Киева, сообщает пресс-служба ведомства.

«Среди основных локаций – Софийская и Михайловская площади и близлежащая местность», – говорится в сообщении.

Работа проводится совместно с национальной полицией Украины, военной службой правопорядка вооруженных сил Украины (ВСУ) и прочими силовыми структурами. 

Целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей. Для выявления запрещенных к обращению предметов осмотры проводятся в офисах, местах общественного пребывания, зданиях. Проверяют и граждан, находящихся на территории центральной части города.

1 мая издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе сообщило, что СБУ проводит обыски у митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского Луки.

По данным общественного движения «Честно», митрополита заподозрили в «распространении пророссийской пропаганды» и поддержке спецоперации. В 2023 г. он заявлял, что масштабы гонений времен Иосифа Сталина – Никиты Хрущева на церковь были «ничтожно малы» по сравнению с происходящим в настоящее время на Украине и утверждал, что страной руководит «враг рода человеческого».

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это УПЦ (самоуправляемая автономная церковь в составе Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ), которая является раскольнической и не признается РПЦ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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