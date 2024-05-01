СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в центре Киева

По данным общественного движения «Честно», митрополита заподозрили в «распространении пророссийской пропаганды» и поддержке спецоперации. В 2023 г. он заявлял, что масштабы гонений времен Иосифа Сталина – Никиты Хрущева на церковь были «ничтожно малы» по сравнению с происходящим в настоящее время на Украине и утверждал, что страной руководит «враг рода человеческого».