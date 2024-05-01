Мэр сообщил о взрыве на окраине Харькова
На окраине Харькова произошел взрыв, пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
Сейчас воздушная тревога звучит в Харьковской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской областях, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Вооруженные силы (ВС) РФ в конце марта нанесли массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. 22 марта депутат облсовета Александр Скорик сообщил, что Харьков оказался практически обесточен, 700 000 его жителей остались без электричества.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что около 40% жителей уехали из Харькова с момента начала боевых действий в феврале 2022 г. К моменту начала спецоперации в городе жили около 2 млн человек, сейчас – от 1,2 до 1,3 млн.