Мэр сообщил о взрыве на окраине Харькова

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев говорил, что около 40% жителей уехали из Харькова с момента начала боевых действий в феврале 2022 г. К моменту начала спецоперации в городе жили около 2 млн человек, сейчас – от 1,2 до 1,3 млн.