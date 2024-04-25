Власти Украины вывозят из Харькова стратегические предприятия
Власти Украины вывозят из Харькова в западном направлении стратегические предприятия. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала».
Ганчев отметил, что также вывозятся научные производства вместе со специалистами, включая медиков. В городе остаются только заводы для ремонта военной техники.
Он также сообщил, что около 40% жителей уехали из Харькова с конца февраля 2022 г. К моменту начала специальной военной операции в городе жили около 2 млн человек, на сегодняшний день – 1,2–1,3 млн.
24 апреля мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада» заявил, что город больше не имеет возможности самостоятельно генерировать электричество. В настоящее время Харьков получает электроснабжение от других регионов: в самом городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Мэр отметил «большой дефицит» в энергосистеме города. В связи с этим в Харькове действуют графики отключения – как для населения, так и для производственных предприятий.
Вооруженные силы РФ в конце марта нанесли массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. 22 марта депутат облсовета Александр Скорик сообщил, что Харьков оказался практически обесточен, 700 000 его жителей остались без электричества.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.