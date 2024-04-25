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Власти Украины вывозят из Харькова стратегические предприятия

Ведомости

Власти Украины вывозят из Харькова в западном направлении стратегические предприятия. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Первого канала».

Ганчев отметил, что также вывозятся научные производства вместе со специалистами, включая медиков. В городе остаются только заводы для ремонта военной техники. 

Он также сообщил, что около 40% жителей уехали из Харькова с конца февраля 2022 г. К моменту начала специальной военной операции в городе жили около 2 млн человек, на сегодняшний день – 1,2–1,3 млн.

24 апреля мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада» заявил, что город больше не имеет возможности самостоятельно генерировать электричество. В настоящее время Харьков получает электроснабжение от других регионов: в самом городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Мэр отметил «большой дефицит» в энергосистеме города. В связи с этим в Харькове действуют графики отключения – как для населения, так и для производственных предприятий. 

Вооруженные силы РФ в конце марта нанесли массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. 22 марта депутат облсовета Александр Скорик сообщил, что Харьков оказался практически обесточен, 700 000 его жителей остались без электричества.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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