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Bild: в Германии подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок для ВСУ

Ведомости

Левые экстремисты могли поджечь летний домик председатель правления производителя военной техники Rheinmetall Армина Паппергера, пишет Bild со ссылкой на сообщение в сети альтерглобалистов Indymedia.

«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 г. мы установили зажигательное устройство на садовом домике Армина Паппергера», – говорится в сообщении.

По заявлению экстремистов, Rheinmetall «является одним из бенефициаров так называемого переломного момента» в контексте конфликта на Украине. Сейчас компания «планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», считают они.

Кроме того, авторы сообщения призвали к освобождению недавно арестованной террористки из леворадикальной организации «Фракция Красной Армии» (RAF) Даниэлы Клетте.

Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в ФРГ, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха.

14 апреля директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин сообщил, что на Украине развернуто производство вооружений совместно с немецким оборонным заводом Rheinmetall. Сметанин отметил, что ряд продукции ОПК изготавливают на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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