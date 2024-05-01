Bild: в Германии подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок для ВСУ
Левые экстремисты могли поджечь летний домик председатель правления производителя военной техники Rheinmetall Армина Паппергера, пишет Bild со ссылкой на сообщение в сети альтерглобалистов Indymedia.
«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 г. мы установили зажигательное устройство на садовом домике Армина Паппергера», – говорится в сообщении.
По заявлению экстремистов, Rheinmetall «является одним из бенефициаров так называемого переломного момента» в контексте конфликта на Украине. Сейчас компания «планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», считают они.
Кроме того, авторы сообщения призвали к освобождению недавно арестованной террористки из леворадикальной организации «Фракция Красной Армии» (RAF) Даниэлы Клетте.
Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в ФРГ, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха.
14 апреля директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин сообщил, что на Украине развернуто производство вооружений совместно с немецким оборонным заводом Rheinmetall. Сметанин отметил, что ряд продукции ОПК изготавливают на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.