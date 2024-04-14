«Укроборонпром» сообщил о выпуске вооружений совместно с немецким Rheinmetall
На Украине развернуто производство вооружений совместно с немецким оборонным заводом Rheinmetall, сообщил в эфире телемарафона директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин.
«Создано совместное производство с Rheinmetall. Это предприятие, которое на сегодня зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира. Идет производство большой номенклатуры вооружения и военной техники. Но без создания совместных предприятий, используя комплектующие, которые поставляются нам из-за рубежа. Конечное производство находится в Украине, – сказал он.
Сметанин отметил, что ряд продукции ОПК изготавливают на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.
В марте AFP сообщило, что Rheinmetall планирует открыть на Украине не менее четырех своих заводов. Предприятия будут выпускать снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер говорил, что Украина стала для концерна важным партнером, потенциал продаж оценивается от 2 млрд до 3 млрд евро в год.
В феврале крупнейший немецкий производитель военной техники объявил о заключении соглашения с украинской компанией о производстве артиллерийских снарядов на Украине. Завод, как сообщалось, будет построен по образцу предприятия по производству боеприпасов, который Rheinmetall строит в Германии. Rheinmetall также намерен начать производство бронетехники на Украине, говорил Паппергер в декабре прошлого года.
Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха.