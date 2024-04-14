«Укроборонпром» сообщил о выпуске вооружений совместно с немецким Rheinmetall

«Создано совместное производство с Rheinmetall. Это предприятие, которое на сегодня зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира. Идет производство большой номенклатуры вооружения и военной техники. Но без создания совместных предприятий, используя комплектующие, которые поставляются нам из-за рубежа. Конечное производство находится в Украине, – сказал он.