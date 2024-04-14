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«Укроборонпром» сообщил о выпуске вооружений совместно с немецким Rheinmetall

Ведомости

На Украине развернуто производство вооружений совместно с немецким оборонным заводом Rheinmetall, сообщил в эфире телемарафона директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин.

«Создано совместное производство с Rheinmetall. Это предприятие, которое на сегодня зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира. Идет производство большой номенклатуры вооружения и военной техники. Но без создания совместных предприятий, используя комплектующие, которые поставляются нам из-за рубежа. Конечное производство находится в Украине, – сказал он. 

Сметанин отметил, что ряд продукции ОПК изготавливают на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.

В марте AFP сообщило, что Rheinmetall планирует открыть на Украине не менее четырех своих заводов. Предприятия будут выпускать снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер говорил, что Украина стала для концерна важным партнером, потенциал продаж оценивается от 2 млрд до 3 млрд евро в год.

В феврале крупнейший немецкий производитель военной техники объявил о заключении соглашения с украинской компанией о производстве артиллерийских снарядов на Украине. Завод, как сообщалось, будет построен по образцу предприятия по производству боеприпасов, который Rheinmetall строит в Германии. Rheinmetall также намерен начать производство бронетехники на Украине, говорил Паппергер в декабре прошлого года.

Rheinmetall является ведущим оборонным подрядчиком и одним из крупнейших в мире производителей боеприпасов. К 2025 г. концерн планирует производить до 700 000 артиллерийских боеприпасов в год на своих заводах в Германии, Испании, Южной Африке, Австралии и Венгрии, а также 10 000 т пороха.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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