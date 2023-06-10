Медведев попросил у Rheinmetall координаты будущего завода на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил у немецкого оборонного концерна Rheinmetall «точные координаты» будущего завода в Украине. Об этом он написал в своем аккаунте Twitter.
«Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить в Украине завод по производству танков. Пожалуйста, пришлите точные координаты будущей работы. Спасибо», – говорится в сообщении зампреда, которое он написал на немецком.
Ранее исполнительный директор компании Армин Паппергер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) ответил на вопрос, не является ли танковый завод на Украине «легкой мишенью для российских ракет». «Сегодня на Украине есть заводы по производству вооружений. Такие объекты можно охранять. Предполагаю, украинцы умеют это делать», – сказал он.
Кроме этого, глава компании оценил рост рыночной стоимости концерна в ближайшие годы до 17 млрд евро. По его словам, сейчас стоимость компании составляет около 10 млрд евро. Паппергер также добавил, что сейчас производитель ведет переговоры по производству танков, боеприпасов и может скоро начать обсуждение заказов на зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и самолеты.
Медведев уже обращался к Rheinmetall после заявлений о строительстве завода на Украине. Он отмечал, что в случае строительства предприятия Россия ответит «салютом из «Калибров» и других устройств. По его словам, Россия «ждет с нетерпением» принятия решения о строительстве такого завода. Rheinmetall в своем заявлении, о котором писал Reuters в середине мая, уточнял, что подписание договора о создании завода запланировано на конец июня, работа предприятия должна начаться уже с середины июля.