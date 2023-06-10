Медведев попросил у Rheinmetall координаты будущего завода на Украине

Медведев уже обращался к Rheinmetall после заявлений о строительстве завода на Украине. Он отмечал, что в случае строительства предприятия Россия ответит «салютом из «Калибров» и других устройств. По его словам, Россия «ждет с нетерпением» принятия решения о строительстве такого завода. Rheinmetall в своем заявлении, о котором писал Reuters в середине мая, уточнял, что подписание договора о создании завода запланировано на конец июня, работа предприятия должна начаться уже с середины июля.