Медведев пообещал «салют» из «Калибров» при строительстве танкового завода на Украине

Ранее Медведев заявил, что ответ России на возможные удары Киева по Крыму или не граничащим с Украиной регионам РФ может быть любым, а Москва не ставит перед собой ограничения. Он также говорил, что усиление зависимости Украины от финансовой помощи Запада приведет к краху ее экономики. По его оценке, страну может постигнуть судьба бывших западных колоний, которые были выброшены своими хозяевами на «свалку истории». Первыми будут уничтожены промышленность и аграрный сектор, а затем наступит паралич национальной экономики и «органическая гибель остатков страны».