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Политика

Медведев пообещал «салют» из «Калибров» при строительстве танкового завода на Украине

Ведомости

В случае строительства на Украине танкового завода немецким концерном Rheinmetall Россия ответит «салютом из «Калибров» и других устройств, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее в интервью Rheinische Post глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его группа ведет «многообещающие» переговоры с Киевом о строительстве на Украине завода по производству танков, который сможет выпускать до 400 танков Panther в год. По его словам, Украина нуждается в 600-800 танках, а добиться поставки такого количества можно, если начать их производство как можно скорее. 

«Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима», – заявил Медведев, комментируя планы немецкой группы. 

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По его словам, если будет принято положительное решение о строительстве такого завода, то Россия «ждет с нетерпением». Политик заявил, что это событие будет «должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».

Ранее Медведев заявил, что ответ России на возможные удары Киева по Крыму или не граничащим с Украиной регионам РФ может быть любым, а Москва не ставит перед собой ограничения. Он также говорил, что усиление зависимости Украины от финансовой помощи Запада приведет к краху ее экономики. По его оценке, страну может постигнуть судьба бывших западных колоний, которые были выброшены своими хозяевами на «свалку истории». Первыми будут уничтожены промышленность и аграрный сектор, а затем наступит паралич национальной экономики и «органическая гибель остатков страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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