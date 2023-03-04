Медведев пообещал «салют» из «Калибров» при строительстве танкового завода на Украине
В случае строительства на Украине танкового завода немецким концерном Rheinmetall Россия ответит «салютом из «Калибров» и других устройств, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее в интервью Rheinische Post глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его группа ведет «многообещающие» переговоры с Киевом о строительстве на Украине завода по производству танков, который сможет выпускать до 400 танков Panther в год. По его словам, Украина нуждается в 600-800 танках, а добиться поставки такого количества можно, если начать их производство как можно скорее.
«Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии напоминает примитивный троллинг киевского режима», – заявил Медведев, комментируя планы немецкой группы.
По его словам, если будет принято положительное решение о строительстве такого завода, то Россия «ждет с нетерпением». Политик заявил, что это событие будет «должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств».
Ранее Медведев заявил, что ответ России на возможные удары Киева по Крыму или не граничащим с Украиной регионам РФ может быть любым, а Москва не ставит перед собой ограничения. Он также говорил, что усиление зависимости Украины от финансовой помощи Запада приведет к краху ее экономики. По его оценке, страну может постигнуть судьба бывших западных колоний, которые были выброшены своими хозяевами на «свалку истории». Первыми будут уничтожены промышленность и аграрный сектор, а затем наступит паралич национальной экономики и «органическая гибель остатков страны».