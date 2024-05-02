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Захарова: Зеленский не выполнил обещаний по расследованию событий в Одессе

Ведомости

С приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского появилась надежда на справедливое расследование событий в Одессе, но он так и не выполнил своих обещаний о соблюдении законов и принципа неотвратимости наказания. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надежды на справедливое расследование событий в Одессе, появившиеся было в связи с приходом к власти в 2019 г. Зеленского, который обещал, что при нем на Украине будут беспрекословно соблюдаться нормы законов и принцип неотвратимости наказания, – быстро улетучились. Зеленский не выполнил своих обещаний», – отметила она.

Захарова назвала следствие по делу о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе фарсом. По ее словам, действия суда тормозили процесс, также предпринимались попытки вывернуть его наизнанку и назначить виновными активистов «антимайдана». Захарова также указала на грубое вмешательство националистических группировок.

Она выразила уверенность, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и организаторов этого преступления.

Вечером 2 мая 2014 г. в Доме профсоюзов начался пожар. Ему предшествовали столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками, которые произошли в тот же день. Потасовки закончились разрушением палаточного лагеря активистов «антимайдана» на Куликовом поле, после чего те попытались укрыться в Доме профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания.

В результате, по официальным данным, погибли 48 человек. Следствие так и не назвало виновных в трагедии и причину возгорания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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