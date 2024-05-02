Захарова: Зеленский не выполнил обещаний по расследованию событий в Одессе
С приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского появилась надежда на справедливое расследование событий в Одессе, но он так и не выполнил своих обещаний о соблюдении законов и принципа неотвратимости наказания. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Надежды на справедливое расследование событий в Одессе, появившиеся было в связи с приходом к власти в 2019 г. Зеленского, который обещал, что при нем на Украине будут беспрекословно соблюдаться нормы законов и принцип неотвратимости наказания, – быстро улетучились. Зеленский не выполнил своих обещаний», – отметила она.
Захарова назвала следствие по делу о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе фарсом. По ее словам, действия суда тормозили процесс, также предпринимались попытки вывернуть его наизнанку и назначить виновными активистов «антимайдана». Захарова также указала на грубое вмешательство националистических группировок.
Она выразила уверенность, что справедливое возмездие рано или поздно настигнет исполнителей и организаторов этого преступления.
Вечером 2 мая 2014 г. в Доме профсоюзов начался пожар. Ему предшествовали столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками, которые произошли в тот же день. Потасовки закончились разрушением палаточного лагеря активистов «антимайдана» на Куликовом поле, после чего те попытались укрыться в Доме профсоюзов. Радикалы блокировали выход из здания.
В результате, по официальным данным, погибли 48 человек. Следствие так и не назвало виновных в трагедии и причину возгорания.