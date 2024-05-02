Песков назвал дискриминацией отказ волонтерам с паспортами РФ на Олимпиаде-2024

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 г. МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе. При этом не смогут принять участия в Играх атлеты, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. России и Белоруссии будут запрещены демонстрация флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.