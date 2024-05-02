Песков назвал дискриминацией отказ волонтерам с паспортами РФ на Олимпиаде-2024
Факт дискриминации волонтеров с гражданством РФ на Олимпийских играх в Париже очевиден. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.
«Он [факт дискриминации] очевиден. Здесь даже нечего говорить», – сказал представитель Кремля.
Песков выразил сожаление, что волонтеры с российскими паспортами получили отказ в аккредитации на Олимпиаде-2024 – ведь среди гостей масштабных соревнований будет много русскоговорящих людей.
«И, конечно, в данном случае просто организаторы чуть-чуть, может быть, скупясь гостеприимством, лишают этих людей помощи тех волонтеров, которые могли наилучшим образом оказать им содействие с тем, чтобы сделать их пребывание во французской столице приятнее. Это скорее не красит организаторов Олимпиады», – отметил пресс-секретарь президента.
1 мая ТАСС сообщало, что организаторы летних Олимпийских игр в Париже отозвали разрешения на работу волонтерами, выданных гражданам РФ. По данным источника агентства, это произошло спустя несколько месяцев после отбора и начала обучения. Причина отказа не называлась.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 г. МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе. При этом не смогут принять участия в Играх атлеты, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. России и Белоруссии будут запрещены демонстрация флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.
5 апреля министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российские атлеты должны самостоятельно принимать решение об участии в Олимпиаде в Париже. По словам министра, российское спортивное сообщество должно объединиться и с уважением относиться к спортсменам, завоевавшим право на участие в Играх.