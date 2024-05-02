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Песков назвал дискриминацией отказ волонтерам с паспортами РФ на Олимпиаде-2024

Ведомости

Факт дискриминации волонтеров с гражданством РФ на Олимпийских играх в Париже очевиден. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Он  [факт дискриминации] очевиден. Здесь даже нечего говорить», – сказал представитель Кремля.

Песков выразил сожаление, что волонтеры с российскими паспортами получили отказ в аккредитации на Олимпиаде-2024 – ведь среди гостей масштабных соревнований будет много русскоговорящих людей.

«И, конечно, в данном случае просто организаторы чуть-чуть, может быть, скупясь гостеприимством, лишают этих людей помощи тех волонтеров, которые могли наилучшим образом оказать им содействие с тем, чтобы сделать их пребывание во французской столице приятнее. Это скорее не красит организаторов Олимпиады», – отметил пресс-секретарь президента.

1 мая ТАСС сообщало, что организаторы летних Олимпийских игр в Париже отозвали разрешения на работу волонтерами, выданных гражданам РФ. По данным источника агентства, это произошло спустя несколько месяцев после отбора и начала обучения. Причина отказа не называлась.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 г. МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе. При этом не смогут принять участия в Играх атлеты, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. России и Белоруссии будут запрещены демонстрация флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.

5 апреля министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российские атлеты должны самостоятельно принимать решение об участии в Олимпиаде в Париже. По словам министра, российское спортивное сообщество должно объединиться и с уважением относиться к спортсменам, завоевавшим право на участие в Играх.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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