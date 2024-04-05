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Матыцин: спортсмены должны сами принимать решение об участии в Олимпиаде

Ведомости

Российские атлеты должны самостоятельно принимать решение об участии в Олимпиаде в Париже. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, пишет ТАСС.

По словам министра, российское спортивное сообщество должно объединиться и с уважением относиться к спортсменам, завоевавшим право на участие в Олимпиаде. Он заявил, что Минспорта поддержит принятое спортсменами решение.

«Они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения Международного олимпийского комитета. Сейчас на нас обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества, поэтому особенно важно продемонстрировать пример консолидации, не давать поводов для разобщенности», – приводит агентство слова министра.

21 марта вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поделился мнением, согласно которому российским спортсменам «по возможности» следует принять участие в летних Олимпийских играх в Париже, несмотря на препятствия со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

26 марта президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила «РИА Новости», что ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе – унизительно для российских спортсменов. «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», – говорила Винер.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. МОК допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. В комитете уточнили, что не смогут принять участия в Играх атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. На Олимпиаде также будут действовать международные санкции против России и Белоруссии, включая запрет на демонстрацию флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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