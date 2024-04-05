Глава ОКР назвал желающих поехать на Олимпиаду теннисистов «командой иноагентов»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые собираются поехать на Олимпийские игры в Париже. Соответствующее заявление опубликовано в его Telegram-канале.
«Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом <...> Так что правильнее, с моей точки зрения, – «команда иноагентов»», – написал Поздняков, комментируя высказывание тренера по художественной гимнастике Ирины Винер.
26 марта президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила «РИА Новости», что ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе – унизительно для российских спортсменов. «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», – говорила Винер.
21 марта вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поделился мнением, согласно которому российским спортсменам «по возможности» следует принять участие в летних Олимпийских играх в Париже, несмотря на препятствия со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
В 2024 г. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. В комитете уточнили, что не смогут принять участия в Играх атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. На Олимпиаде также будут действовать международные санкции против России и Белоруссии, включая запрет на демонстрацию флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.