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Глава ОКР назвал желающих поехать на Олимпиаду теннисистов «командой иноагентов»

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые собираются поехать на Олимпийские игры в Париже. Соответствующее заявление опубликовано в его Telegram-канале.

«Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом <...> Так что правильнее, с моей точки зрения, – «команда иноагентов»», – написал Поздняков, комментируя высказывание тренера по художественной гимнастике Ирины Винер.

26 марта президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила «РИА Новости», что ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе – унизительно для российских спортсменов. «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», – говорила Винер.

21 марта вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поделился мнением, согласно которому российским спортсменам «по возможности» следует принять участие в летних Олимпийских играх в Париже, несмотря на препятствия со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

В 2024 г. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. В комитете уточнили, что не смогут принять участия в Играх атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности. На Олимпиаде также будут действовать международные санкции против России и Белоруссии, включая запрет на демонстрацию флагов, гимнов и любой другой символики двух стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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