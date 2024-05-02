Посол РФ: у России и Южной Кореи есть потенциал для восстановления отношений

По его словам, потенциал улучшения двусторонних отношений со странами, которые ввели против России различные санкции и проводят недружественную политику в отношении РФ, в значительной степени разрушен. Отношения Москвы и Сеула переживают непростой период, однако ухудшение отношений произошло во многом за счет внешних факторов, а не из-за накопившихся внутренних проблем, как это случилось с западными странами, заметил Зиновьев.