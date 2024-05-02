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Посол РФ: у России и Южной Кореи есть потенциал для восстановления отношений

Ведомости

У России и Южной Кореи сохраняется потенциал для восстановления двусторонних отношений, заявил в интервью телеканалу Channel A посол России в республике Георгий Зиновьев.

«В этом, кстати, я вижу определенное отличие между нашими отношениями с Республикой Кореей и с другими западными странами», – подчеркнул дипломат.

По его словам, потенциал улучшения двусторонних отношений со странами, которые ввели против России различные санкции и проводят недружественную политику в отношении РФ, в значительной степени разрушен. Отношения Москвы и Сеула переживают непростой период, однако ухудшение отношений произошло во многом за счет внешних факторов, а не из-за накопившихся внутренних проблем, как это случилось с западными странами, заметил Зиновьев.

Дипломат отметил, что является оптимистом и надеется, что двусторонние связи РФ и Южной Кореи в перспективе ждет большое будущее.

5 апреля посла Южной Кореи Ли До Хуна вызвали в МИД России из-за односторонних санкций Сеула.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил послу, что введение правительством Южной Кореи односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Россия рассматривает как недружественный шаг, предпринятый на основании голословных обвинений в «незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН». Он уточнил, что это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения стран.

2 апреля МИД Южной Кореи сообщил о введении новых санкций против ряда физических и юридических лиц из РФ. Ведомство утверждает, что они сотрудничали с Северной Кореей.

В частности, под ограничения попали два российских судна Angara и Lady R, компании ООО «Интеллект» и ООО «Содействие» и их руководители – Сергей Козлов и Федор Панфилов. По данным южнокорейского МИДа, суда якобы перевозили северокорейские боеприпасы, а компании якобы финансировали ядерные и ракетные разработки КНДР с помощью привлечения северокорейских специалистов для работы в РФ.

28 марта Россия применила право вето и заблокировала представленный США проект резолюции по продлению до 30 апреля 2025 г. мандата группы экспертов комитета СБ ООН 1718 по санкциям в отношении КНДР. 13 из 15 членов совета проголосовали «за». Китай воздержался.

Санкции связаны с северокорейскими ядерными испытаниями и запусками баллистических ракет. В частности, под запрет попадают поставки, продажа или передача КНДР любой военной техники и вооружений. В Кремле заявили, что такая позиция больше соответствует интересам России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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