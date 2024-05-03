FT: страны G7 больше не рассматривают полную конфискацию активов РФ
Официальные лица G7 в частном порядке заявляют, что вопрос о полном изъятии замороженных российских активов больше не рассматривается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения средств из активов РФ, сообщает The Financial Times.
Отмечается, что в ближайшие недели должны быть приняты предложения ЕС насчет использования большей части нынешней и будущей прибыли от российских активов, хранящихся на спецсчете Euroclear, «в первую очередь» для совместной закупки оружия для Украины. По словам одного из представителей ЕС, долг, взятый в расчете на десятилетия прибыли, должен быть обеспечен государственными гарантиями или самими российскими активами, что может оказаться «сложным и дорогостоящим».
«Если когда-нибудь начнутся мирные переговоры и Украина решит принять в них участие, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует вернуть свои замороженные активы, а в обмен на это согласится пойти на территориальные уступки Украине. Вы не сможете этого сделать, если уже заложили эти активы», – считает опрошенный FT чиновник из Германии.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов – 186 республиканцев и 174 демократа. Против – 58. Воздержались 13 парламентариев. 25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что ответ на конфискацию российских активов будет асимметричным, но болезненным. Он уточнял, что у Москвы нет «значимого количества американского государственного имущества». При этом возможно обращение взыскания на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России.
2 мая Reuters со ссылкой на экспертов сообщало, что Россия в ответ на конфискацию российских активов Вашингтоном может конфисковать активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, хранящиеся на счетах типа С. По версии неназванного российского юриста, иностранные ценные бумаги могут быть изъяты в том случае, если их владельцы не согласятся участвовать в механизме их обмена на российские активы.