FT: страны G7 больше не рассматривают полную конфискацию активов РФ

2 мая Reuters со ссылкой на экспертов сообщало, что Россия в ответ на конфискацию российских активов Вашингтоном может конфисковать активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, хранящиеся на счетах типа С. По версии неназванного российского юриста, иностранные ценные бумаги могут быть изъяты в том случае, если их владельцы не согласятся участвовать в механизме их обмена на российские активы.