Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

FT: страны G7 больше не рассматривают полную конфискацию активов РФ

Ведомости

Официальные лица G7 в частном порядке заявляют, что вопрос о полном изъятии замороженных российских активов больше не рассматривается. Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения средств из активов РФ, сообщает The Financial Times.

Отмечается, что в ближайшие недели должны быть приняты предложения ЕС насчет использования большей части нынешней и будущей прибыли от российских активов, хранящихся на спецсчете Euroclear, «в первую очередь» для совместной закупки оружия для Украины. По словам одного из представителей ЕС, долг, взятый в расчете на десятилетия прибыли, должен быть обеспечен государственными гарантиями или самими российскими активами, что может оказаться «сложным и дорогостоящим».

«Если когда-нибудь начнутся мирные переговоры и Украина решит принять в них участие, может возникнуть ситуация, когда Россия потребует вернуть свои замороженные активы, а в обмен на это согласится пойти на территориальные уступки Украине. Вы не сможете этого сделать, если уже заложили эти активы», – считает опрошенный FT чиновник из Германии.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов – 186 республиканцев и 174 демократа. Против – 58. Воздержались 13 парламентариев. 25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что ответ на конфискацию российских активов будет асимметричным, но болезненным. Он уточнял, что у Москвы нет «значимого количества американского государственного имущества». При этом возможно обращение взыскания на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России.

2 мая Reuters со ссылкой на экспертов сообщало, что Россия в ответ на конфискацию российских активов Вашингтоном может конфисковать активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, хранящиеся на счетах типа С. По версии неназванного российского юриста, иностранные ценные бумаги могут быть изъяты в том случае, если их владельцы не согласятся участвовать в механизме их обмена на российские активы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных