Reuters: РФ в качестве контрмеры может конфисковать активы зарубежных инвесторов

Директор Института нового общества и экономист Василий Колташов говорил «Ведомостям», что заморозка российских активов переходит постепенно в их конфискацию и это грозит серьезными проблемами прежде всего ЕС, поэтому решение России по JPMorgan Chase можно рассматривать как демонстративный ответ, но вряд ли это напугает США. Упреждающего эффекта ответ Москвы не даст, сказал эксперт «Ведомостям».