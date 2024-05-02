Reuters: РФ в качестве контрмеры может конфисковать активы зарубежных инвесторов
Россия в ответ на конфискацию российских активов Вашингтоном может конфисковать активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, хранящиеся на счетах типа С, считают опрошенные Reuters эксперты.
Управляющий инвестиционным портфелем инвестиционной компании Aigenis Владимир Язев заявил агентству, что выплаты по заблокированным активам на счетах типа C могут начать конфисковываться в пользу государства. Также правительство РФ может рассмотреть меры по «блокированию небиржевых активов, все еще принадлежащих недружественным странам».
По версии неназванного российского юриста, иностранные ценные бумаги могут быть изъяты в том случае, если их владельцы не согласятся участвовать в механизме их обмена на российские активы.
«Согласно этой схеме, жители Запада получат заблокированные авуары россиян в иностранных ценных бумагах, а россияне получат заблокированные авуары западных инвесторов в российских ценных бумагах. Розничные инвесторы, желающие принять участие, должны подать предложения до 8 мая», – говорится в материале.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. За принятие законопроекта проголосовали 360 конгрессменов – 186 республиканцев и 174 демократа. Против – 58. Воздержались 13 парламентариев. 25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что ответ на конфискацию российских активов будет асимметричным, но болезненным. Он уточнял, что у Москвы нет «значимого количества американского государственного имущества». При этом возможно обращение взыскания на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России.
Директор Института нового общества и экономист Василий Колташов говорил «Ведомостям», что заморозка российских активов переходит постепенно в их конфискацию и это грозит серьезными проблемами прежде всего ЕС, поэтому решение России по JPMorgan Chase можно рассматривать как демонстративный ответ, но вряд ли это напугает США. Упреждающего эффекта ответ Москвы не даст, сказал эксперт «Ведомостям».