В Бельгии сообщили, что ЕС близок к соглашению по использованию активов России
Евросоюз близок к соглашению по использованию замороженных активов России, пишет Bloomberg со ссылкой на министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема.
Министр уточнил, что соглашение предусматривает обложение специальным налогом прибыли от замороженных активов России, первый такой сбор могут ввести к 1 июля.
Основная часть активов, которые в основном хранятся в Euroclear, может быть переведена в Европейский фонд мира (EPF), писало агентство в марте. Фонд используется для возмещения правительствам военных закупок, предназначенных для Украины.
При этом в Европейском центральном банке (ЕЦБ) предупреждали о рисках конфискации и передаче активов Украине. Председатель регулятора Кристин Лагард 18 апреля сообщила, что это будет иметь юридические риски, а также подорвет экономическую стабильность и нарушит международный правопорядок.
Сейчас заблокированными в ЕС остаются активы на сумму более $260 млрд.
Первые шаги по конфискации активов уже предприняли в США. 20 апреля палата представителей приняла законопроект о конфискации российских замороженных активов. Согласно тексту проекта, допускается передача замороженных российских активов Киеву в качестве компенсации и для восстановления Украины. Далее документ направляется на рассмотрение в сенат, в случае его принятия закон должен подписать президент США.
Москва пообещала ответ в случае конфискации своих замороженных активов и передачи их Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что РФ располагает «значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия». Кремль назвал изъятие средств опасным прецедентом и посягательством на государственную и частную собственность.