В Бельгии сообщили, что ЕС близок к соглашению по использованию активов России

Москва пообещала ответ в случае конфискации своих замороженных активов и передачи их Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что РФ располагает «значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия». Кремль назвал изъятие средств опасным прецедентом и посягательством на государственную и частную собственность.