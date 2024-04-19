Захарова заявила об ответных мерах в случае конфискации активов России

Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя минфина США писал, что в случае конфискации российских активов Украина не сможет получить всю сумму сразу. Другие источники агентства также назвали одной из наиболее «многообещающих» инициатив использование странами G7 процентов по замороженным активам в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.