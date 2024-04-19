Захарова заявила об ответных мерах в случае конфискации активов России
За конфискацией российских активов в США последуют ответные меры Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее ответ на вопрос СМИ опубликован на сайте ведомства.
«В случае конфискации активов будем руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры», – сказала Захарова.
Она добавила, что Москва располагает «значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия». Захарова напомнила, что блокировка активов в западных юрисдикциях и попытки их конфискации нарушают принципы и нормы международного права – в частности, принцип суверенного равенства государств и Устав ООН.
«Давно убедились в том, что Запад, утративший способность к разработке даже "псевдоправовых" оснований для своих хищнических действий, никогда не собирался соблюдать международное право и нормы собственного законодательства <...> Выстраивание устойчивого торгово-финансового взаимодействия с западниками, доказавшими свою ненадежность, политическую ангажированность и приверженность «двойным» стандартам, бесперспективно», – считает Захарова.
После начала боевых действий Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая активы ЦБ и российских предпринимателей. В Кремле неоднократно называли такое решение нарушением международного права. Политики в США и странах Европы регулярно выступают с призывами изъять доходы от этих активов и передать их Украине. Власти России в ответ предупреждают о последствиях и ответных мерах.
Страны G7 ранее заявили, что они оставят заблокированными активы России до тех пор, пока Москва не возместит ущерб, причиненный Украине. При этом до этого в Вашингтоне выступили с предложением выделить помощь Киеву в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских активов.
Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя минфина США писал, что в случае конфискации российских активов Украина не сможет получить всю сумму сразу. Другие источники агентства также назвали одной из наиболее «многообещающих» инициатив использование странами G7 процентов по замороженным активам в качестве залога по кредитам или облигациям, выпущенным для оказания помощи Украине.