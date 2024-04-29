Sohu: Россия нашла ответ на попытки США конфисковать ее активы

Sohu: Россия нашла ответ на попытки США конфисковать ее активыВ Китае обратили внимание на арест имущества JPMorgan Chase по иску ВТБ
Россия приняла решение о заморозке находящихся в стране активов американского банка JPMorgan Chase в ответ на планы Вашингтона конфисковать российские активы, пишет китайское издание Sohu.
«Россия наконец-то предприняла действия, и теперь Соединенные Штаты будут окружены со всех сторон, и у них не будет выхода», – говорится в статье.
Расчеты США, как отмечает издание, оказались неверными, и в Москве увидели, что JPMorgan «пытается сбежать из России». В результате российский суд постановил заморозить все активы, которыми компания владела в стране, в том числе имущество и акции российских дочерних компаний банка. Российские власти до этого «медлили» с принятием мер, а теперь это происходит внезапно, а американская экономика становится более уязвимой, пишет Sohu.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в апреле решил наложить арест на российские активы американского банка JPMorgan Chase по иску ВТБ. На счетах банка с 2022 г. были заморожены $439,5 млн. До этого JPMorgan подал в суд на ВТБ, требуя прекратить его попытки по возвращению замороженных $439,5 млн со счета, который был заблокирован после начала спецоперации и введения санкций.
Заморозка российских активов переходит постепенно в их конфискацию, и это грозит серьезными проблемами прежде всего Евросоюзу, поэтому решение России по JPMorgan Chase можно рассматривать как демонстративный ответ, но вряд ли это напугает США, считает директор Института нового общества и экономист Василий Колташов. Упреждающего эффекта ответ Москвы не даст, сказал эксперт «Ведомостям».
Американцы уже приняли решение о конфискации российских активов, они сделают это, а их примеру последует Великобритания, заявил Колташов. При этом в России нет столько суверенных и частных западных активов, чтобы их можно было эффективно конфисковать, полагает эксперт.
«Да и вопрос, правильно ли прибегать к широким конфискациям в условиях, когда мы стремимся привлечь капиталы в собственные внутренние офшоры и в растущую российскую экономику, в том числе западные капиталы, заставить их вернуться инвестировать в Россию. То есть тут есть некоторые противоречия», – пояснил Колташов.
В России же нет суверенных средств западных правительств, их центральных банков и министерств финансов, так что Москва не может конфисковать эти активы в ответ, добавил он. В итоге у России остается другой путь – «бить» по Евросоюзу, не признавать легитимность его решений и само его существование как надгосударственного объединения, полагает Колташов. Россию в отношениях с ЕС ожидает эскалация, поэтому такой шаг будет логичным – «хоть где-то Москва первой нанесет удар», добавил он.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. 25 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать свои интересы в случае изъятия ее активов, но конкретные меры при этом озвучивать не будет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала об ответных мерах и заявляла, что Москва располагает «значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия».