Sohu: Россия нашла ответ на попытки США конфисковать ее активы

В России же нет суверенных средств западных правительств, их центральных банков и министерств финансов, так что Москва не может конфисковать эти активы в ответ, добавил он. В итоге у России остается другой путь – «бить» по Евросоюзу, не признавать легитимность его решений и само его существование как надгосударственного объединения, полагает Колташов. Россию в отношениях с ЕС ожидает эскалация, поэтому такой шаг будет логичным – «хоть где-то Москва первой нанесет удар», добавил он.