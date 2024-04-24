Суд по иску ВТБ арестовал активы JPMorgan на $439 млн
«Наложить арест на денежные средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, открытых на имя JPMorgan Chase Bank N.A. <...> в любой валюте в кредитных организациях в пределах суммы $439 468 033,12 или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату наложения ареста», – говорится в определении.
Российский банк также просил взыскать с JPMorgan 200 000 руб. судебных расходов по оплате госпошлины. Суд по итогам заседания частично удовлетворил заявление ВТБ.
Суд постановил арестовать все средства на банковских счетах JPMorgan в России, включая корреспондентские счета и счета, открытые на имя дочерней компании. При этом арбитраж не наложил арест на ценные бумаги и имущество, принадлежащие фондам JP Morgan, а также домен jpmorgan.ru.
18 апреля Reuters сообщил, что JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ, требуя прекратить его попытки по возвращению замороженных $439,5 млн со счета, который был заблокирован после начала спецоперации и введения санкций. JPMorgan утверждал, что 17 апреля ВТБ подал к нему иск в России с требованием вернуть деньги, что является «вопиющим нарушением» соглашения двух банков о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Заявление было направлено в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области после отправки в феврале и марте писем с требованием вернуть заблокированные средства.