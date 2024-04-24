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Суд по иску ВТБ арестовал активы JPMorgan на $439 млн

Ведомости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области решил наложить арест на российские активы американского банка JPMorgan Chase по иску ВТБ, следует из картотеки суда. На счетах банка с 2022 г. были заморожены $439,5 млн.

«Наложить арест на денежные средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, открытых на имя JPMorgan Chase Bank N.A. <...> в любой валюте в кредитных организациях в пределах суммы $439 468 033,12 или эквивалентной суммы в рублях или иной иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на дату наложения ареста», – говорится в определении.

Российский банк также просил взыскать с JPMorgan 200 000 руб. судебных расходов по оплате госпошлины. Суд по итогам заседания частично удовлетворил заявление ВТБ.

Суд постановил арестовать все средства на банковских счетах JPMorgan в России, включая корреспондентские счета и счета, открытые на имя дочерней компании. При этом арбитраж не наложил арест на ценные бумаги и имущество, принадлежащие фондам JP Morgan, а также домен jpmorgan.ru.

18 апреля Reuters сообщил, что JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ, требуя прекратить его попытки по возвращению замороженных $439,5 млн со счета, который был заблокирован после начала спецоперации и введения санкций. JPMorgan утверждал, что 17 апреля ВТБ подал к нему иск в России с требованием вернуть деньги, что является «вопиющим нарушением» соглашения двух банков о рассмотрении споров в Нью-Йорке. Заявление было направлено в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области после отправки в феврале и марте писем с требованием вернуть заблокированные средства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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