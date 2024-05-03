Захарова пригрозила жесткими мерами при ограничении судоходства в Балтийском море
Любые попытки ограничения прав судоходства российских судов в балтийских проливах будут расценены Россией как недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
По словам Захаровой, в датских СМИ «раздувается целая кампания» относительно прохода танкеров с российской нефтью в балтийских проливах. В качестве предлога для введения ограничительных мер указывается угроза экологической катастрофы в Балтийском море «по причине якобы использования российской стороной судов, непригодных для судоходства или отсутствия у них страховых документов».
«Хочется сказать Копенгагену: у вас там рядом, судя по всему, ваши же, так сказать, союзники подорвали "Северный поток" – и один, и два. Нанесли чудовищный экологический ущерб вашим странам, странам вашего региона, непосредственно Балтике. <...> А теперь вам танкеры мешают с российской нефтью?» – сказала дипломат.
По словам Захаровой, порядок прохождения судов через проливы регламентируется Копенгагенским трактатом от 1857 г. и положениями Конвенции ООН по морскому праву от 1982 г. Согласно этим документам, все суда, включая российские, «имеют право на беспрепятственный и безопасный проход через балтийские проливы».
«Самовольное переписывание норм международного права недопустимо. Любые попытки ограничения прав судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры», – подчеркнула Захарова.
3 мая финский кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» и директор Института международных отношений Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду из-за помех в работе GPS, которые исходят, по его словам, из РФ.