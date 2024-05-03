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Захарова пригрозила жесткими мерами при ограничении судоходства в Балтийском море

Ведомости

Любые попытки ограничения прав судоходства российских судов в балтийских проливах будут расценены Россией как недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам Захаровой, в датских СМИ «раздувается целая кампания» относительно прохода танкеров с российской нефтью в балтийских проливах. В качестве предлога для введения ограничительных мер указывается угроза экологической катастрофы в Балтийском море «по причине якобы использования российской стороной судов, непригодных для судоходства или отсутствия у них страховых документов».

«Хочется сказать Копенгагену: у вас там рядом, судя по всему, ваши же, так сказать, союзники подорвали "Северный поток" – и один, и два. Нанесли чудовищный экологический ущерб вашим странам, странам вашего региона, непосредственно Балтике. <...> А теперь вам танкеры мешают с российской нефтью?» – сказала дипломат.

По словам Захаровой, порядок прохождения судов через проливы регламентируется Копенгагенским трактатом от 1857 г. и положениями Конвенции ООН по морскому праву от 1982 г. Согласно этим документам, все суда, включая российские, «имеют право на беспрепятственный и безопасный проход через балтийские проливы».

«Самовольное переписывание норм международного права недопустимо. Любые попытки ограничения прав судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг, за которым неизбежно последуют жесткие ответные меры», – подчеркнула Захарова.

3 мая финский кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» и директор Института международных отношений Мики Аалтола предложил ограничить доступ России к Калининграду из-за помех в работе GPS, которые исходят, по его словам, из РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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