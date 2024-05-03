Захарова пригрозила жесткими мерами при ограничении судоходства в Балтийском море

«Хочется сказать Копенгагену: у вас там рядом, судя по всему, ваши же, так сказать, союзники подорвали "Северный поток" – и один, и два. Нанесли чудовищный экологический ущерб вашим странам, странам вашего региона, непосредственно Балтике. <...> А теперь вам танкеры мешают с российской нефтью?» – сказала дипломат.