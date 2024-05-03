NYT: новые системы ПВО Patriot поступят на Украину не раньше июня
Системы ПВО Patriot, которые обещали западные страны, поступят на Украину не раньше конца июня. Об этом пишет газета The New York Times.
Издание отмечает, что поставка ПВО может совпасть с прибытием другой важной техники, а именно – истребителей F-16. Украина запрашивала боевые самолеты с февраля 2022 г. Ожидается, что они поступят на Украину не раньше лета этого года, и только в небольшом количестве.
Газета также пишет, что в понедельник, 6 мая, около 70 украинских военнослужащих начнут шестинедельный курс обучения по использованию Patriot на авиабазе в Восточной Германии. Полковник вооруженных сил Германии, которого цитирует издание, отметил, что военнослужащие обычно проходят подобный курс обучения длительностью от шести до девяти месяцев. Он утверждает, что нельзя «просто отдать систему вооружений, подобную Patriot, не обучив людей тому, как ею пользоваться».
Ранее «Ведомости» писали, что Испания передаст Киеву зенитные ракеты-перехватчики большой дальности для комплексов Patriot. Министр обороны Испании Маргарита Роблес также упомянула, что Испания уже доставила на Украину больничные медикаменты и индивидуальные аптечки первой помощи и новую партию артиллерийских боеприпасов крупного калибра, за которой в ближайшие месяцы последуют другие партии боеприпасов от 155 до 120 мм.