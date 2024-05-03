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NYT: новые системы ПВО Patriot поступят на Украину не раньше июня

Ведомости

Системы ПВО Patriot, которые обещали западные страны, поступят на Украину не раньше конца июня. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что поставка ПВО может совпасть с прибытием другой важной техники, а именно – истребителей F-16. Украина запрашивала боевые самолеты с февраля 2022 г. Ожидается, что они поступят на Украину не раньше лета этого года, и только в небольшом количестве.

Газета также пишет, что в понедельник, 6 мая, около 70 украинских военнослужащих начнут шестинедельный курс обучения по использованию Patriot на авиабазе в Восточной Германии. Полковник вооруженных сил Германии, которого цитирует издание, отметил, что военнослужащие обычно проходят подобный курс обучения длительностью от шести до девяти месяцев. Он утверждает, что нельзя «просто отдать систему вооружений, подобную Patriot, не обучив людей тому, как ею пользоваться».

Ранее «Ведомости» писали, что Испания передаст Киеву зенитные ракеты-перехватчики большой дальности для комплексов Patriot. Министр обороны Испании Маргарита Роблес также упомянула, что Испания уже доставила на Украину больничные медикаменты и индивидуальные аптечки первой помощи и новую партию артиллерийских боеприпасов крупного калибра, за которой в ближайшие месяцы последуют другие партии боеприпасов от 155 до 120 мм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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