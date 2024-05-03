NYT: новые системы ПВО Patriot поступят на Украину не раньше июня

Газета также пишет, что в понедельник, 6 мая, около 70 украинских военнослужащих начнут шестинедельный курс обучения по использованию Patriot на авиабазе в Восточной Германии. Полковник вооруженных сил Германии, которого цитирует издание, отметил, что военнослужащие обычно проходят подобный курс обучения длительностью от шести до девяти месяцев. Он утверждает, что нельзя «просто отдать систему вооружений, подобную Patriot, не обучив людей тому, как ею пользоваться».