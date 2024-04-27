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Минобороны Испании передаст Украине ракеты Patriot

Ведомости

Испания передаст Киеву зенитные ракеты-перехватчики большой дальности для комплексов Patriot. Они прибудут на базу материально-технического снабжения в течение четырех дней. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании контактной группы по обороне Украины.

Роблес также упомянула, что Испания уже доставила на Украину больничные медикаменты и индивидуальные аптечки первой помощи и новую партию артиллерийских боеприпасов крупного калибра, за которой в ближайшие месяцы последуют другие партии боеприпасов от 155 до 120 мм.

24 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже получила один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot из Германии и ведет переговоры о еще шести. По словам министра, одна из них была получена из Германии, еще четыре были «найдены» и по ним ведутся переговоры, а еще две находятся «на прицеле».

19 апреля президент Украины Владимир Зеленский также говорил о семи системах Patriot. «Нам нужно еще семь «Патриотов» или аналогичных систем ПВО, и это минимальное количество <...> У вас такие системы есть», – заявил он в обращении к участникам срочного заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны.

На заседании коллегии Минобороны России министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала 2024 г. потеряли 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot. Шойгу отметил, что с начала года были также уничтожены четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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