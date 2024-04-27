Минобороны Испании передаст Украине ракеты Patriot
Испания передаст Киеву зенитные ракеты-перехватчики большой дальности для комплексов Patriot. Они прибудут на базу материально-технического снабжения в течение четырех дней. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании контактной группы по обороне Украины.
Роблес также упомянула, что Испания уже доставила на Украину больничные медикаменты и индивидуальные аптечки первой помощи и новую партию артиллерийских боеприпасов крупного калибра, за которой в ближайшие месяцы последуют другие партии боеприпасов от 155 до 120 мм.
24 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже получила один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot из Германии и ведет переговоры о еще шести. По словам министра, одна из них была получена из Германии, еще четыре были «найдены» и по ним ведутся переговоры, а еще две находятся «на прицеле».
19 апреля президент Украины Владимир Зеленский также говорил о семи системах Patriot. «Нам нужно еще семь «Патриотов» или аналогичных систем ПВО, и это минимальное количество <...> У вас такие системы есть», – заявил он в обращении к участникам срочного заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны.
На заседании коллегии Минобороны России министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала 2024 г. потеряли 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot. Шойгу отметил, что с начала года были также уничтожены четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS.