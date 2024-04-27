Минобороны Испании передаст Украине ракеты Patriot

24 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже получила один зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot из Германии и ведет переговоры о еще шести. По словам министра, одна из них была получена из Германии, еще четыре были «найдены» и по ним ведутся переговоры, а еще две находятся «на прицеле».