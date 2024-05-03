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Финский МИД проигнорировал ноту посольства РФ о связи с арестованными в Каяани

Ведомости

Посольство России потребовало от МИД Финляндии установить контакты с россиянами, арестованными в Каяани. Запрос остался без ответа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию.

В посольстве уточнили, что запрос был направлен сразу же после получения информации о задержании российских граждан.

«Все запросы посольства на этот счет в нарушение положений двусторонней консульской конвенции пока остаются без ответа», – добавили в посольстве, отметив, что намерены добиваться полного соблюдения прав и законных интересов россиян.

3 мая телерадиокомпания Yle со ссылкой на финскую полицию сообщила, что 30 апреля в городе Каяани в Финляндии по подозрению в вывозе товаров двойного назначения были задержаны трое граждан РФ. Подозреваемые – студенты профессионального колледжа Кайнуу: двое 25-летних мужчин и девушка 18 лет. Им может грозить от четырех месяцев до четырех лет тюрьмы. Позже газета Kaleva сообщила, что окружной суд заключил россиян под стражу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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