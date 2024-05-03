Финский МИД проигнорировал ноту посольства РФ о связи с арестованными в Каяани

3 мая телерадиокомпания Yle со ссылкой на финскую полицию сообщила, что 30 апреля в городе Каяани в Финляндии по подозрению в вывозе товаров двойного назначения были задержаны трое граждан РФ. Подозреваемые – студенты профессионального колледжа Кайнуу: двое 25-летних мужчин и девушка 18 лет. Им может грозить от четырех месяцев до четырех лет тюрьмы. Позже газета Kaleva сообщила, что окружной суд заключил россиян под стражу.