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В Финляндии задержали троих россиян из-за экспорта товаров двойного назначения

Ведомости

В Финляндии задержали троих граждан РФ по подозрению в вывозе из Финляндии товаров двойного назначения. Об этом сообщает Yle со ссылкой на финскую полицию.

Подозреваемые – студенты профессионального колледжа Кайнуу. Среди них двое 25-летних мужчин и девушка 18 лет. Уточняется, что они были задержаны в городе Каяани 30 апреля.

Полиция просит суд арестовать россиян. Заседание пройдет 3 мая во второй половине дня.

Yle отмечает, что следствие пока не раскрывает деталей дела. В частности, неизвестно, какие именно товары подозреваемые вывозили из Финляндии и куда. Телерадиокомпания обращает внимание, что экспорт товаров двойного назначения может быть расценен как нарушение санкций. За такое преступление может грозить от четырех месяцев до четырех лет тюрьмы, пишет Yle.

Ранее минюст США сообщил о деле против жителя Нью-Йорка Николая Григорьева. Он обвиняется в незаконном экспорте в РФ технологий двойного назначения, используемых в том числе в беспилотниках. Григорьев признал вину, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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