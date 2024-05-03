В Финляндии задержали троих россиян из-за экспорта товаров двойного назначения
В Финляндии задержали троих граждан РФ по подозрению в вывозе из Финляндии товаров двойного назначения. Об этом сообщает Yle со ссылкой на финскую полицию.
Подозреваемые – студенты профессионального колледжа Кайнуу. Среди них двое 25-летних мужчин и девушка 18 лет. Уточняется, что они были задержаны в городе Каяани 30 апреля.
Полиция просит суд арестовать россиян. Заседание пройдет 3 мая во второй половине дня.
Yle отмечает, что следствие пока не раскрывает деталей дела. В частности, неизвестно, какие именно товары подозреваемые вывозили из Финляндии и куда. Телерадиокомпания обращает внимание, что экспорт товаров двойного назначения может быть расценен как нарушение санкций. За такое преступление может грозить от четырех месяцев до четырех лет тюрьмы, пишет Yle.
Ранее минюст США сообщил о деле против жителя Нью-Йорка Николая Григорьева. Он обвиняется в незаконном экспорте в РФ технологий двойного назначения, используемых в том числе в беспилотниках. Григорьев признал вину, ему грозит до пяти лет лишения свободы.