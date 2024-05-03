В Финляндии задержали троих россиян из-за экспорта товаров двойного назначения

Yle отмечает, что следствие пока не раскрывает деталей дела. В частности, неизвестно, какие именно товары подозреваемые вывозили из Финляндии и куда. Телерадиокомпания обращает внимание, что экспорт товаров двойного назначения может быть расценен как нарушение санкций. За такое преступление может грозить от четырех месяцев до четырех лет тюрьмы, пишет Yle.