Житель Нью-Йорка признался в передаче РФ технологий для беспилотников
Житель Нью-Йорка Николай Григорьев признался в незаконном экспорте российским компаниям технологий двойного назначения, используемым в том числе в беспилотниках, сообщается на сайте минюста США.
По версии следствия, зарегистрированная в Нью-Йорке компания, с которой связан Григорьев, получила $250 000 от российской организации на приобретение и экспорт американских беспилотных технологий. Другие обвиняемые, Никита Архипов и Артем Оловянников, остаются на свободе. Оперативники раскрыли сеть поддельных заказов и банковских переводов, предотвратив, как утверждается, попадание более 11 500 электронных компонентов в РФ.
Григорьеву грозит до пяти лет лишения свободы, слушание по вынесению приговора еще не назначено.
«Уголовные приговоры ждут тех, кто умышленно обходит американский экспортный контроль и содействует производству российских беспилотных летательных аппаратов», – прокомментировал произошедшее помощник госсекретаря США по контролю за экспортом Мэтью С. Аксельрод.
Ранее в марте минюст США сообщил о предъявленных обвинениях программисту, гражданину КНР Линвэю Дину в краже технологий искусственного интеллекта (ИИ) Google для китайских компаний. По словам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, обвиняемый украл у Google более 500 конфиденциальных файлов, содержащих коммерческие тайны в сфере ИИ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере $250 000 по каждому из четырех пунктов обвинения.