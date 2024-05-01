Житель Нью-Йорка признался в передаче РФ технологий для беспилотников

Ранее в марте минюст США сообщил о предъявленных обвинениях программисту, гражданину КНР Линвэю Дину в краже технологий искусственного интеллекта (ИИ) Google для китайских компаний. По словам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, обвиняемый украл у Google более 500 конфиденциальных файлов, содержащих коммерческие тайны в сфере ИИ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере $250 000 по каждому из четырех пунктов обвинения.