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Житель Нью-Йорка признался в передаче РФ технологий для беспилотников

Ведомости

Житель Нью-Йорка Николай Григорьев признался в незаконном экспорте российским компаниям технологий двойного назначения, используемым в том числе в беспилотниках, сообщается на сайте минюста США.

По версии следствия, зарегистрированная в Нью-Йорке компания, с которой связан Григорьев, получила $250 000 от российской организации на приобретение и экспорт американских беспилотных технологий. Другие обвиняемые, Никита Архипов и Артем Оловянников, остаются на свободе. Оперативники раскрыли сеть поддельных заказов и банковских переводов, предотвратив, как утверждается, попадание более 11 500 электронных компонентов в РФ.

Григорьеву грозит до пяти лет лишения свободы, слушание по вынесению приговора еще не назначено.

«Уголовные приговоры ждут тех, кто умышленно обходит американский экспортный контроль и содействует производству российских беспилотных летательных аппаратов», – прокомментировал произошедшее помощник госсекретаря США по контролю за экспортом Мэтью С. Аксельрод.

Ранее в марте минюст США сообщил о предъявленных обвинениях программисту, гражданину КНР Линвэю Дину в краже технологий искусственного интеллекта (ИИ) Google для китайских компаний. По словам заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, обвиняемый украл у Google более 500 конфиденциальных файлов, содержащих коммерческие тайны в сфере ИИ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере $250 000 по каждому из четырех пунктов обвинения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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