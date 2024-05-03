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Делегация «Хамаса» поедет в Каир на переговоры о перемири в Газе

Ведомости

Делегация палестинского движения «Хамас» посетит Каир 4 мая, пишет Reuters со ссылкой на представителя организации. Эту информацию также подтвердили в Telegram-канале движения.

«Хамас» изучило предложение о прекращении огня, отреагировало на него позитивно и направляется в Каир, чтобы достичь соглашения», – говорится в заявлении. 

В конце прошлого месяца Египет предпринял новую попытку возобновить переговоры между палестинским движением и Израилем. Каир встревожен перспективой наземной операции Израиля против «Хамаса» в Рафахе на юге Газы, где более миллиона человек нашли убежище у границы с Синайским полуостровом Египта.

Египетский государственный новостной телеканал Al Qahera также сообщил, что Каир примет делегацию «Хамаса», чтобы обсудить перемирие в Газе. Ожидается, что «Хамас» даст ответ на последнюю версию предложения о перемирии и освобождении израильских заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на свободу палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших с палестинской стороны уже превысило 34 000.

3 мая газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетских официальных лиц сообщила, что власти Израиля дали палестинскому движению «Хамас» неделю на принятие предложения о прекращении огня, в противном случае они начнут военную операцию в Рафахе. По словам источников, Египет работал с Израилем над пересмотренным предложением о прекращении огня, которое он представил «Хамасу» в прошлые выходные. Ожидалось, что руководство движения проконсультируется со своим военным крылом в секторе Газа и примет решение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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