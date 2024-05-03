Делегация «Хамаса» поедет в Каир на переговоры о перемири в Газе

3 мая газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетских официальных лиц сообщила, что власти Израиля дали палестинскому движению «Хамас» неделю на принятие предложения о прекращении огня, в противном случае они начнут военную операцию в Рафахе. По словам источников, Египет работал с Израилем над пересмотренным предложением о прекращении огня, которое он представил «Хамасу» в прошлые выходные. Ожидалось, что руководство движения проконсультируется со своим военным крылом в секторе Газа и примет решение.