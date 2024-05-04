Президент Лаоса приедет в Москву на парад Победы
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит примет участие в параде Победы 9 мая, рассказали ТАСС в посольстве в Москве.
В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Также на параде пройдут участники специальной военной операции, а в конце пролетят авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи».
В прошлом году на параде Победы в Москве присутствовали почти все лидеры стран СНГ: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Белоруссии – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян. В столицу также прибыл руководитель Туркмении (ассоциированный член СНГ) Сердар Бердымухамедов.