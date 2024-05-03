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Шойгу: в параде в Москве примут участие 9000 человек и 70 единиц техники

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В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу сообщил, что в параде на Красной площади примут участие батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также на параде пройдут участники специальной военной операции, а в конце пролетят авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

Генеральная репетиция парада Победы состоится 5 мая. 

Военные парады пройдут 9 мая в семи городах-героях и 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. В 314 населенных пунктах организуют торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Всего будет задействовано около 150 000 человек и 2500 образцов военной техники и вооружения. 

Ранее Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о закрытии для посетителей территории Московского Кремля на несколько дней в мае из-за подготовки и проведения государственных мероприятий. Территория Кремля 3 мая будет закрыта до 13:00. Также Кремль будет закрыт на протяжении целого дня 5, 6, 7, 8 и 9 мая. Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая. В День Победы 9 мая на Красной площади пройдет парад.

Репетиции парада Победы проходили 26 апреля и 2 мая. Тогда дептранс Москвы сообщил об ограничении движения транспорта в ЦАО и ЮВАО. Движение было закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади, а также на ряде центральных набережных и улиц. Ограничения распространяются и на 5 мая. На упомянутых участках запрещена парковка с 25 до 27 апреля и с 1 до 9 мая.

Также в рамках празднования Дня Победы 1 мая на Поклонной горе открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, которая была захвачена в ходе специальной военной операции. Среди них американские Abrams и Bradley, немецкие Leopard и Marder и другие зарубежные образцы, в том числе производства Великобритании, Чехии, Франции и Финляндии. По данным Минобороны, только за первый день выставку посетили свыше 83 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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