Шойгу: в параде в Москве примут участие 9000 человек и 70 единиц техники

Также в рамках празднования Дня Победы 1 мая на Поклонной горе открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, которая была захвачена в ходе специальной военной операции. Среди них американские Abrams и Bradley, немецкие Leopard и Marder и другие зарубежные образцы, в том числе производства Великобритании, Чехии, Франции и Финляндии. По данным Минобороны, только за первый день выставку посетили свыше 83 000 человек.