Шойгу: в параде в Москве примут участие 9000 человек и 70 единиц техники
В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Шойгу сообщил, что в параде на Красной площади примут участие батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр. Также на параде пройдут участники специальной военной операции, а в конце пролетят авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи».
Генеральная репетиция парада Победы состоится 5 мая.
Военные парады пройдут 9 мая в семи городах-героях и 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. В 314 населенных пунктах организуют торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Всего будет задействовано около 150 000 человек и 2500 образцов военной техники и вооружения.
Ранее Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о закрытии для посетителей территории Московского Кремля на несколько дней в мае из-за подготовки и проведения государственных мероприятий. Территория Кремля 3 мая будет закрыта до 13:00. Также Кремль будет закрыт на протяжении целого дня 5, 6, 7, 8 и 9 мая. Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая. В День Победы 9 мая на Красной площади пройдет парад.
Репетиции парада Победы проходили 26 апреля и 2 мая. Тогда дептранс Москвы сообщил об ограничении движения транспорта в ЦАО и ЮВАО. Движение было закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади, а также на ряде центральных набережных и улиц. Ограничения распространяются и на 5 мая. На упомянутых участках запрещена парковка с 25 до 27 апреля и с 1 до 9 мая.
Также в рамках празднования Дня Победы 1 мая на Поклонной горе открылась выставка трофейного вооружения и военной техники, которая была захвачена в ходе специальной военной операции. Среди них американские Abrams и Bradley, немецкие Leopard и Marder и другие зарубежные образцы, в том числе производства Великобритании, Чехии, Франции и Финляндии. По данным Минобороны, только за первый день выставку посетили свыше 83 000 человек.