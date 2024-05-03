ФСО предупредила о закрытии территории Кремля на несколько дней

Кремль будет закрыт на протяжении целого дня 5, 6, 7, 8 и 9 мая. Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд» открыты для посещения 5 мая с 13:00, допуск посетителей будет осуществляться через Боровицкий проход. 6, 7, 9 мая будут закрыты и Музеи Московского Кремля, и выставка «Алмазный фонд». 8 мая Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд» продолжат работать в обычном режиме при доступе посетителей через Боровицкий проход. В эти дни мероприятия в Государственном Кремлевском дворце проходят согласно афише, размещенной на официальном сайте.