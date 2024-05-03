ФСО предупредила о закрытии территории Кремля на несколько дней
Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о закрытии для посетителей территории Московского Кремля на несколько дней в мае из-за подготовки и проведения государственных мероприятий, пишет ТАСС.
Территория Кремля 3 мая будет закрыта до 13:00.
«Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд» работают в обычном режиме, допуск посетителей осуществляется через Боровицкий проход», – уточнили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.
Кремль будет закрыт на протяжении целого дня 5, 6, 7, 8 и 9 мая. Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд» открыты для посещения 5 мая с 13:00, допуск посетителей будет осуществляться через Боровицкий проход. 6, 7, 9 мая будут закрыты и Музеи Московского Кремля, и выставка «Алмазный фонд». 8 мая Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд» продолжат работать в обычном режиме при доступе посетителей через Боровицкий проход. В эти дни мероприятия в Государственном Кремлевском дворце проходят согласно афише, размещенной на официальном сайте.
Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая. В День Победы 9 мая на Красной площади пройдет парад.
20 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. В главном параде на Красной площади примут участие свыше 9000 человек и 75 единиц боевой техники. 25 марта ТАСС со ссылкой на Кремль написал, что генеральная репетиция военного парада состоится 5 мая.
18 апреля Минобороны России сообщило, что военная техника, которая примет участие в параде на Красной площади, передислоцируется из Подмосковья в столицу. В оставшиеся дни до 9 мая техника пройдет тщательную техническую подготовку, покраску, на нее нанесут праздничную символику Дня Победы.