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ФСО предупредила о закрытии территории Кремля на несколько дней

Ведомости

Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о закрытии для посетителей территории Московского Кремля на несколько дней в мае из-за подготовки и проведения государственных мероприятий, пишет ТАСС.

Территория Кремля 3 мая будет закрыта до 13:00.

«Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд» работают в обычном режиме, допуск посетителей осуществляется через Боровицкий проход», – уточнили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

Кремль будет закрыт на протяжении целого дня 5, 6, 7, 8 и 9 мая. Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд» открыты для посещения 5 мая с 13:00, допуск посетителей будет осуществляться через Боровицкий проход. 6, 7, 9 мая будут закрыты и Музеи Московского Кремля, и выставка «Алмазный фонд». 8 мая Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд» продолжат работать в обычном режиме при доступе посетителей через Боровицкий проход. В эти дни мероприятия в Государственном Кремлевском дворце проходят согласно афише, размещенной на официальном сайте.

Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая. В День Победы 9 мая на Красной площади пройдет парад.

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. В главном параде на Красной площади примут участие свыше 9000 человек и 75 единиц боевой техники. 25 марта ТАСС со ссылкой на Кремль написал, что генеральная репетиция военного парада состоится 5 мая.

18 апреля Минобороны России сообщило, что военная техника, которая примет участие в параде на Красной площади, передислоцируется из Подмосковья в столицу. В оставшиеся дни до 9 мая техника пройдет тщательную техническую подготовку, покраску, на нее нанесут праздничную символику Дня Победы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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