Президент Гвинеи-Бисау посетит парад Победы в Москве
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало приедет в Россию, где примет участие в параде Победы 9 мая, рассказали ТАСС в посольстве западноафриканской страны в Москве.
В феврале Россию посетил министр природных ресурсов Гвинеи-Бисау Малам Самбу. Он встретился с замглавы МИД России Михаилом Богдановым, стороны обсудили расширение торгово-экономических связей двух стран, писал ТАСС.
4 мая также стало известно о предстоящем визите в Москву президента Лаоса.
В параде Победы на Красной площади примут участие более 9000 человек и 70 единиц техники, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Также на параде пройдут участники специальной военной операции, а в конце пролетят авиационные группы «Русские витязи» и «Стрижи».
В прошлом году на параде Победы в Москве присутствовали почти все лидеры стран СНГ: президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Белоруссии – Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян. В столицу также прибыл руководитель Туркмении (ассоциированный член СНГ) Сердар Бердымухамедов.