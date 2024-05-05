FT: Белый дом ожидает наступления РФ на Украине, несмотря на военную помощь США

Глава евродипломатии Жозеп Боррель говорил, что конфликт на Украине можно закончить за пару недель, если прекратить поставки оружия Киеву. Украине придется сдаться, но Боррель заявил, что не желал бы такого исхода, и пообещал сделать все возможное, чтобы «оказать украинцам военную и политическую поддержку». В Кремле говорили, что западные поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине и ведут к росту жертв с украинской стороны, однако повлиять на исход спецоперации они не смогут.