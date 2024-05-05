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FT: Белый дом ожидает наступления РФ на Украине, несмотря на военную помощь США

Ведомости

Белый дом ожидает российского наступления на Украине, несмотря на одобрение конгрессом США поставок военной помощи Киеву, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит газета Financial Times.

Вооруженные силы Украины будут стремиться начать новое контрнаступление в 2025 г. после получения военной помощи в размере $61 млрд, заявил Салливан. Новый пакет финансирования также позволит Киеву помешать России добиться дополнительных успехов в этом году, считают в Белом доме. При этом помощник американского президента заявил, что, несмотря на обещанные поставки, он все еще ожидает российского наступления в «предстоящий период».

«Вы не можете мгновенно щелкнуть выключателем», – приводит его слова газета.

С новой помощью из Вашингтона у Киева будет возможность «держать линию» и «гарантировать», что Украина сможет противостоять российским войскам в течение 2024 г.

24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд. Больше трети этой суммы ($23,2 млрд) пойдет на пополнение арсенала США.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель говорил, что конфликт на Украине можно закончить за пару недель, если прекратить поставки оружия Киеву. Украине придется сдаться, но Боррель заявил, что не желал бы такого исхода, и пообещал сделать все возможное, чтобы «оказать украинцам военную и политическую поддержку». В Кремле говорили, что западные поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине и ведут к росту жертв с украинской стороны, однако повлиять на исход спецоперации они не смогут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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