Минск обвинил Литву в подготовке военных для свержения власти в Белоруссии

Летом 2023 г. КГБ Белоруссии сообщал об информации о «беглых террористах» и их инструкторах. Боевиков, как утверждали в спецслужбе, готовят сразу в нескольких странах: на базе польского спецназа «Гром», «Союза стрелков Литвы», а также СБУ и подразделений военной разведки Украины. После прохождения первичной подготовки боевики «проходят обкатку на поле боя» на юго-востоке Украины, а по возвращении сами становятся инструкторами. Они готовят теракты, а также планы вооруженного вторжения, в том числе «при поддержке регулярных войск» Польши, Литвы и Украины.