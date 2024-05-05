Минск обвинил Литву в подготовке военных для свержения власти в Белоруссии
Власти Литвы поддерживают и финансируют военизированные формированиям на ее территории, которые хотят свергнуть власть в Белоруссии, заявил «РИА Новости» министр иностранных дел республики Сергей Алейник.
У Минска есть информация, что Литва «не просто попустительствует», но фактически поддерживает и финансируют подготовку «околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти» на территории Белоруссии, утверждает Алейник.
По его словам, белорусским властям известны факты подготовки и финансирования таких формирований на территории соседней республики.
Летом 2023 г. КГБ Белоруссии сообщал об информации о «беглых террористах» и их инструкторах. Боевиков, как утверждали в спецслужбе, готовят сразу в нескольких странах: на базе польского спецназа «Гром», «Союза стрелков Литвы», а также СБУ и подразделений военной разведки Украины. После прохождения первичной подготовки боевики «проходят обкатку на поле боя» на юго-востоке Украины, а по возвращении сами становятся инструкторами. Они готовят теракты, а также планы вооруженного вторжения, в том числе «при поддержке регулярных войск» Польши, Литвы и Украины.
В декабре председатель КГБ республики Иван Тертель заявил, что семь группировок в Польше готовят теракты и захват объектов в Белоруссии.