Президент Киргизии посетит парад Победы в Москве
Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию с рабочим визитом 8-9 мая. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.
Ожидается, что Жапаров примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и параде Победы в Москве.
В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) будут представлены два доклада, посвященные развитию евразийской экономической интеграции и реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС.
Ранее ТАСС со ссылкой на посольство сообщал: парад Победы намерены посетить президенты Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Лаоса Тхонглун Сисулит. Кроме того, по данным дипломатического источника агентства, ожидается приезд в Москву президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.
Помимо этого, планируется участие в торжествах президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Решение о том, останется ли президент Белоруссии Александр Лукашенко на парад Победы, будет принято после саммита ЕАЭС, говорил ранее посол республики в России Дмитрий Крутой.