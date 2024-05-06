Президент Киргизии посетит парад Победы в Москве

Помимо этого, планируется участие в торжествах президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Решение о том, останется ли президент Белоруссии Александр Лукашенко на парад Победы, будет принято после саммита ЕАЭС, говорил ранее посол республики в России Дмитрий Крутой.