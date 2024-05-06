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Президент Киргизии посетит парад Победы в Москве

Ведомости

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию с рабочим визитом 8-9 мая. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

Ожидается, что Жапаров примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и параде Победы в Москве.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) будут представлены два доклада, посвященные развитию евразийской экономической интеграции и реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС.

Ранее ТАСС со ссылкой на посольство сообщал: парад Победы намерены посетить президенты Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Лаоса Тхонглун Сисулит. Кроме того, по данным дипломатического источника агентства, ожидается приезд в Москву президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Помимо этого, планируется участие в торжествах президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Решение о том, останется ли президент Белоруссии Александр Лукашенко на парад Победы, будет принято после саммита ЕАЭС, говорил ранее посол республики в России Дмитрий Крутой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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