Финляндия стала хранить военную технику в Норвегии
Финляндия начала хранить военную технику и боеприпасы в Норвегии и присматривается к другим отдаленным странам, заявил заместитель начальника штаба по вооружению и логистике сил обороны республики генерал-лейтенант Микко Хейсканен в интервью газете Financial Times.
«Это вопрос безопасности поставок, распределение запасов», – пояснил Хейсканен.
По его словам, Финляндия скоро начнет хранить военную технику и в Швеции.
5 мая Yle сообщило, что Финляндия планирует в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за критического дефицита взрывчатых веществ в Европе.
Единственный завод в Евросоюзе находится в Польше, но его мощности не могут удовлетворить спрос.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил изданию о необходимости значительно увеличить производство взрывчатых веществ. По его словам, переговоры о создании завода велись с представителями бизнес-сообщества, инвесторами и участниками рынка оборонной промышленности. Ключевую роль в этом вопросе будет играть правительство Финляндии. Республика донесла до своих союзников необходимость скорейшего принятия решений.
В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент России Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к военному блоку.