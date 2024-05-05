Финляндия планирует построить завод по производству тротила
Финляндия планирует в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за критического дефицита взрывчатых веществ в Европе, передает Yle.
Единственный завод в Евросоюзе находится в Польше, но его мощности не могут удовлетворить спрос.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил изданию о необходимости значительно увеличить производство взрывчатых веществ. По его словам, переговоры о создании завода велись с представителями бизнес-сообщества, инвесторами и участниками рынка оборонной промышленности. Ключевую роль в этом вопросе будет играть правительство Финляндии. Республика донесла до своих союзников необходимость скорейшего принятия решений.
«Решения необходимо принимать сейчас, чтобы через год или два началось производство», – подчеркнул Хяккянен.
Министр уточнил, что окончательное решение о месте строительства завода еще не принято. Вопрос о его постройке остается на рассмотрении. Хяккянен заметил, что в сфере производства боеприпасов у Финляндии есть уникальные знания и умения, которые подошли бы при выполнении задачи по восполнению запасов взрывчатых веществ.
В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент России Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к военному блоку.