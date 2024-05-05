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Финляндия планирует построить завод по производству тротила

Ведомости

Финляндия планирует в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за критического дефицита взрывчатых веществ в Европе, передает Yle.

Единственный завод в Евросоюзе находится в Польше, но его мощности не могут удовлетворить спрос.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил изданию о необходимости значительно увеличить производство взрывчатых веществ. По его словам, переговоры о создании завода велись с представителями бизнес-сообщества, инвесторами и участниками рынка оборонной промышленности. Ключевую роль в этом вопросе будет играть правительство Финляндии. Республика донесла до своих союзников необходимость скорейшего принятия решений.

«Решения необходимо принимать сейчас, чтобы через год или два началось производство», – подчеркнул Хяккянен.

Министр уточнил, что окончательное решение о месте строительства завода еще не принято. Вопрос о его постройке остается на рассмотрении. Хяккянен заметил, что в сфере производства боеприпасов у Финляндии есть уникальные знания и умения, которые подошли бы при выполнении задачи по восполнению запасов взрывчатых веществ.

В апреле 2023 г. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент России Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к военному блоку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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