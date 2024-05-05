Финляндия планирует построить завод по производству тротила

Министр уточнил, что окончательное решение о месте строительства завода еще не принято. Вопрос о его постройке остается на рассмотрении. Хяккянен заметил, что в сфере производства боеприпасов у Финляндии есть уникальные знания и умения, которые подошли бы при выполнении задачи по восполнению запасов взрывчатых веществ.