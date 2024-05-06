Пашинян не будет присутствовать на церемонии инаугурации Путина
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил спикер парламента Армении Ален Симонян на брифинге.
Церемония инаугурации Путина состоится 7 мая в 12.00 по московскому времени. Мероприятие будут транслировать телеканалы «Первый канал», «Россия 1», НТВ и др. Во время церемонии президент даст присягу, а затем по традиции обратится к гражданам с небольшой речью.
Выборы президента РФ прошли 15-17 марта. Впервые в них участвовали жители четырех новых регионов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России.