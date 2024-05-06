Пашинян не будет присутствовать на церемонии инаугурации Путина

Церемония инаугурации Путина состоится 7 мая в 12.00 по московскому времени. Мероприятие будут транслировать телеканалы «Первый канал», «Россия 1», НТВ и др. Во время церемонии президент даст присягу, а затем по традиции обратится к гражданам с небольшой речью.