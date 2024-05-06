Инаугурация президента – 2024: когда и где смотреть церемонию

Инаугурация президента – 2024: когда и где смотреть церемониюВладимир Путин в пятый раз вступит в должность президента России
Инаугурация – это торжественная процедура вступления в должность избранного президента. Она предусмотрена Конституцией России. Избранный с результатом в 87% голосов Владимир Путин 7 мая будет вступать в должность в пятый раз. С этого момента будет отсчитываться его новый шестилетний президентский срок (до 2030 г.). Инаугурация начнется в 12.00 по московскому времени и продлится около часа. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на федеральных каналах «Первый канал», «Россия 1», НТВ и др., писал ТАСС.
За некоторое время до начала мероприятия Путина привезут к Большому Кремлевскому дворцу на автомобиле представительского класса, как это было в 2018 г. В главный зал торжественно внесут государственный флаг, штандарт президента, Конституцию России, знак президента: золотой крест с гербом РФ на цепи. На оборотной стороне креста круглый медальон, по окружности которого девиз «Польза, честь и слава». Он используется в церемонии инаугурации с 1996 г., когда в должность вступил Борис Ельцин.
После этого в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца – там инаугурация проводится с 2000 г., – в котором в этот момент находятся гости и гвардейцы президентского полка, пройдет Путин.
Во время церемонии президент кладет руку на Конституцию и дает присягу. Ее текст содержится в ст. 82 Основного закона: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
После по традиции президент обратится к гражданам с небольшой речью.
Далее председатель Конституционного суда сообщит вновь избранному президенту об официальном вступлении в должность, вручив ему штандарт и знак президента. В зале прозвучит гимн России, а штандарт поднимут над Кремлем.
Завершится церемония артиллерийским салютом на Соборной площади. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет молебен в Благовещенском соборе Кремля. 17 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в 2024 г. инаугурация пройдет стандартно, но в ней будут присутствовать «небольшие нюансы». Какие именно – он не разгласил, но практика прошлых церемоний показывает, что они могут отличаться и по продолжительности, и по числу гостей.
Политолог Александр Немцев указал, что процедура инаугурации в России мало отличается от большинства стран мира: «Россия переняла европейские традиции в плане ритуальности подобного рода мероприятий». Процедура инаугурации одновременно символическая и сакральная, поясняет глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Когда инаугурация устанавливалась, была попытка взять элементы шоу от американской политической традиции», – говорит эксперт. Впрочем, граждане скорее равнодушны к «шоу»: «Политика лишена необходимых для шоу романтических ноток».
На церемонии инаугурации, как ожидается, будут присутствовать члены правительства, члены обеих палат парламента (Госдума отменила заседание 7 мая), руководство администрации президента, судьи Конституционного суда, члены Центризбиркома, представители дипломатического корпуса. Гостями церемонии также могут быть кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, представители деловых кругов, представители основных религиозных конфессий, участники штаба избирательной кампании и доверенные лица президента, а также представители различных общественных организаций и объединений, в том числе бизнеса.
Присутствие на инаугурации не является каким-то маркером либо сигналом близости к президенту, подчеркнул Немцев. «Мы знаем, что множество присутствующих на инаугурации в прошлом потом оказывались «за бортом». Поэтому это всего лишь традиция, которая соблюдается», – отметил эксперт.
В день инаугурации проходит отставка правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин должен объявить о прекращении полномочий правительства перед избранным главой государства. Это решение оформляется соответствующим распоряжением в день инаугурации.
Кабинет министров сложит полномочия 7 мая, после чего вступивший в должность президент предложит новую кандидатуру председателя правительства – по закону он должен сделать это в течение двух недель после инаугурации. Кандидатура премьер-министра утверждается Госдумой. Как ожидается, нижняя палата утвердит кандидата 10 мая.
Действующие члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.