Инаугурация президента – 2024: когда и где смотреть церемонию

Инаугурация – это торжественная процедура вступления в должность избранного президента. Она предусмотрена Конституцией России. Избранный с результатом в 87% голосов Владимир Путин 7 мая будет вступать в должность в пятый раз. С этого момента будет отсчитываться его новый шестилетний президентский срок (до 2030 г.). Инаугурация начнется в 12.00 по московскому времени и продлится около часа. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на федеральных каналах «Первый канал», «Россия 1», НТВ и др., писал ТАСС.