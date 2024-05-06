Путин проведет заключительную встречу с уходящим в отставку кабмином
Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведет заключительную встречу с правительством РФ перед его отставкой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«В середине дня Путин планирует встретиться с членами правительства. Поскольку после церемонии вступления в должность президента правительство слагает полномочия, это такая заключительная встреча кабинета. Такое некое краткое подведение итогов», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что 6 мая Путин работает в Кремле, у него ряд внутренних встреч и совещаний. Кроме того, главе государства необходимо подготовиться к завтрашней инаугурации.
Церемония инаугурации президента России состоится 7 мая. После нее автоматически уйдет в отставку кабинет министров и запустится процедура ротации федеральных властей. Песков не стал уточнять, какие иностранные гости ожидаются на инаугурации. «Вы знаете, я сейчас не буду забегать вперед. Мы договорились, что мой коллега [Юрий] Ушаков даст брифинг для журналистов, и он об этом расскажет», – сказал он.