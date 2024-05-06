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Путин проведет заключительную встречу с уходящим в отставку кабмином

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведет заключительную встречу с правительством РФ перед его отставкой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«В середине дня Путин планирует встретиться с членами правительства. Поскольку после церемонии вступления в должность президента правительство слагает полномочия, это такая заключительная встреча кабинета. Такое некое краткое подведение итогов», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что 6 мая Путин работает в Кремле, у него ряд внутренних встреч и совещаний. Кроме того, главе государства необходимо подготовиться к завтрашней инаугурации.

Церемония инаугурации президента России состоится 7 мая. После нее автоматически уйдет в отставку кабинет министров и запустится процедура ротации федеральных властей. Песков не стал уточнять, какие иностранные гости ожидаются на инаугурации. «Вы знаете, я сейчас не буду забегать вперед. Мы договорились, что мой коллега [Юрий] Ушаков даст брифинг для журналистов, и он об этом расскажет», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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