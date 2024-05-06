Путин проведет заключительную встречу с уходящим в отставку кабмином

Церемония инаугурации президента России состоится 7 мая. После нее автоматически уйдет в отставку кабинет министров и запустится процедура ротации федеральных властей. Песков не стал уточнять, какие иностранные гости ожидаются на инаугурации. «Вы знаете, я сейчас не буду забегать вперед. Мы договорились, что мой коллега [Юрий] Ушаков даст брифинг для журналистов, и он об этом расскажет», – сказал он.