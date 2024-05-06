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Reuters: посол Франции посетит инаугурацию Путина

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Посол Франции будет представлять страну на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

«Францию на инаугурации Путина будет представлять посол», – пишет агентство (цитата по «РИА Новости»).

Церемония инаугурации Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Мероприятие будут транслировать «Первый канал», «Россия 1», НТВ и др. Во время церемонии президент даст присягу, а затем по традиции обратится к гражданам с небольшой речью. После инаугурации автоматически уйдет в отставку кабинет министров и запустится процедура ротации федеральных властей.

6 мая стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в церемонии инаугурации Путина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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