Reuters: посол Франции посетит инаугурацию Путина
Посол Франции будет представлять страну на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
«Францию на инаугурации Путина будет представлять посол», – пишет агентство (цитата по «РИА Новости»).
Церемония инаугурации Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Мероприятие будут транслировать «Первый канал», «Россия 1», НТВ и др. Во время церемонии президент даст присягу, а затем по традиции обратится к гражданам с небольшой речью. После инаугурации автоматически уйдет в отставку кабинет министров и запустится процедура ротации федеральных властей.
6 мая стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в церемонии инаугурации Путина.