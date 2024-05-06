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В США заявили о задержании американского солдата в России

Ведомости

В России на прошлой неделе был задержан солдат США, мужчину обвиняют в уголовном преступлении, сообщила официальный представитель Пентагона Синтия Смит. По данным NBC News, речь может идти о краже.

«Российская Федерация уведомила Госдепартамент США об уголовном задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. <…> Армия уведомила его семью, а Государственный департамент США оказывает солдату соответствующую консульскую поддержку в России. Учитывая деликатность этого вопроса, в настоящее время мы не можем предоставить дополнительные подробности», – сказал Смит (цитата NBC News).

CNN со ссылкой на слова двух американских чиновников пишет, что старший сержант был арестован 2 мая во Владивостоке. По их словам, он находился в Южной Корее и приехал в Россию по собственному желанию. Издание также пишет, что солдата обвиняют в краже у некой женщины.

По данным Politico, американец прибыл в Россию на встречу, возможно, с его спутницей. Солдат заключен под стражу до 1 июля.

Ранее в марте прошлого года в России был задержан гражданин США журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, а в 2018 г. – бывший морской пехотинец Пол Уилан.

В середине февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в настоящий момент нет договоренностей об обмене осужденных в России американцев Уилана и Гершковича. В ходе брифинга она отметила, что США отчетливо дали понять России о своем желании вернуть сограждан на родину.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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