В США заявили о задержании американского солдата в России

CNN со ссылкой на слова двух американских чиновников пишет, что старший сержант был арестован 2 мая во Владивостоке. По их словам, он находился в Южной Корее и приехал в Россию по собственному желанию. Издание также пишет, что солдата обвиняют в краже у некой женщины.