В США заявили о задержании американского солдата в России
В России на прошлой неделе был задержан солдат США, мужчину обвиняют в уголовном преступлении, сообщила официальный представитель Пентагона Синтия Смит. По данным NBC News, речь может идти о краже.
«Российская Федерация уведомила Госдепартамент США об уголовном задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. <…> Армия уведомила его семью, а Государственный департамент США оказывает солдату соответствующую консульскую поддержку в России. Учитывая деликатность этого вопроса, в настоящее время мы не можем предоставить дополнительные подробности», – сказал Смит (цитата NBC News).
CNN со ссылкой на слова двух американских чиновников пишет, что старший сержант был арестован 2 мая во Владивостоке. По их словам, он находился в Южной Корее и приехал в Россию по собственному желанию. Издание также пишет, что солдата обвиняют в краже у некой женщины.
По данным Politico, американец прибыл в Россию на встречу, возможно, с его спутницей. Солдат заключен под стражу до 1 июля.
Ранее в марте прошлого года в России был задержан гражданин США журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, а в 2018 г. – бывший морской пехотинец Пол Уилан.
В середине февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что в настоящий момент нет договоренностей об обмене осужденных в России американцев Уилана и Гершковича. В ходе брифинга она отметила, что США отчетливо дали понять России о своем желании вернуть сограждан на родину.