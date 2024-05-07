Sky News: Китай взломал сервера министерства обороны Великобритании
Китай взломал сервера министерства обороны Великобритании, сообщает Sky News со ссылкой на источники.
Речь идет о «массовом» взломе, благодаря которому Пекин мог получить личные данные сотрудников британского ведомства и военнослужащих. По данным телеканала, депутатам парламента Великобритании будет доложено об инциденте 7 мая.
Кибератаке, согласно сообщению, подверглась система выплаты заработных плат военнослужащих, некоторых военных чиновников и ветеранов, в основном под угрозой утечки оказались такие данные, как имена и банковская информация.
Sky News отмечает, что правительство Великобритании не планирует выдвигать официальные обвинения в адрес какой-либо страны, однако, по его информации, речь идет именно о Китае.
Всего, как выяснил телеканал, Китай обвиняется в двух или трех попытках совершения хакерских атак в отношении сотрудников министерства обороны Великобритании.
В настоящее время председатель КНР Си Цзиньпин находится с визитом в Европе. 6 мая у него состоялись переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.