СМИ: соглашение о прекращении огня в Газе предполагает освобождение заложников
Одобренный палестинской группировкой «Хамас» проект соглашения о прекращении огня в Газе предусматривает также освобождение всех израильских заложников. Об этом со ссылкой на документ пишет Al Araby Al Jadeed. В конце апреля советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман сообщал, что боевики все еще держат в плену 133 человека.
Трехэтапное соглашение предлагается реализовать в течение 42 дней. В рамочном документе указано, что он предполагает освобождение всех израильских заключенных в секторе Газа, будь то гражданские лица или солдаты. Это может произойти в обмен на некоторое количество заключенных в израильских тюрьмах, которое будет согласовано.
6 мая власти Израиля призвали жителей палестинского города Рафах на юге сектора Газа эвакуироваться в связи с тем, что армия еврейского государства начала операцию на этой территории с целью уничтожения скрывающихся там членов «Хамас».
Позже руководство группировки объявило, что согласно на прекращение огня в анклаве и теперь ждет решения от второй стороны конфликта. Как сообщает CNN, палестинцы праздновали на улицах заявления «Хамаса», а в Тель-Авиве семьи заложников просили лидеров своей страны принять сделку.
Однако военный кабинет Израиля единогласно решил, что следует продолжить операцию в Рафахе для оказания военного давления на группировку, освобождения заложников и «достижения других целей войны». Пояснялось, что условия соглашения о прекращении огня, принятые «Хамасом», по-прежнему далеки от заявленных ранее требований. При этом власти страны согласились отправить делегацию к посредникам по переговорам, одновременно начав наносить массированные удары по Рафаху.