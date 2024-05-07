СМИ: соглашение о прекращении огня в Газе предполагает освобождение заложников

Трехэтапное соглашение предлагается реализовать в течение 42 дней. В рамочном документе указано, что он предполагает освобождение всех израильских заключенных в секторе Газа, будь то гражданские лица или солдаты. Это может произойти в обмен на некоторое количество заключенных в израильских тюрьмах, которое будет согласовано.