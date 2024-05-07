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СМИ: соглашение о прекращении огня в Газе предполагает освобождение заложников

Ведомости

Одобренный палестинской группировкой «Хамас» проект соглашения о прекращении огня в Газе предусматривает также освобождение всех израильских заложников. Об этом со ссылкой на документ пишет Al Araby Al Jadeed. В конце апреля советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман сообщал, что боевики все еще держат в плену 133 человека.

Трехэтапное соглашение предлагается реализовать в течение 42 дней. В рамочном документе указано, что он предполагает освобождение всех израильских заключенных в секторе Газа, будь то гражданские лица или солдаты. Это может произойти в обмен на некоторое количество заключенных в израильских тюрьмах, которое будет согласовано.

6 мая власти Израиля призвали жителей палестинского города Рафах на юге сектора Газа эвакуироваться в связи с тем, что армия еврейского государства начала операцию на этой территории с целью уничтожения скрывающихся там членов «Хамас».

Позже руководство группировки объявило, что согласно на прекращение огня в анклаве и теперь ждет решения от второй стороны конфликта. Как сообщает CNN, палестинцы праздновали на улицах заявления «Хамаса», а в Тель-Авиве семьи заложников просили лидеров своей страны принять сделку.

Однако военный кабинет Израиля единогласно решил, что следует продолжить операцию в Рафахе для оказания военного давления на группировку, освобождения заложников и «достижения других целей войны». Пояснялось, что условия соглашения о прекращении огня, принятые «Хамасом», по-прежнему далеки от заявленных ранее требований. При этом власти страны согласились отправить делегацию к посредникам по переговорам, одновременно начав наносить массированные удары по Рафаху.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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