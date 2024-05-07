WSJ: США откладывают отправку высокоточного оружия Израилю

По их словам, стоимость сделки может составить до $260 млн. Конгрессу США сообщили о ней еще в январе 2024 г., но официального уведомления законодатели не получили. С тех пор администрация президента США Джо Байдена так и не продвинулась в сторону реализации сделки, отмечает газета.