Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

WSJ: США откладывают отправку высокоточного оружия Израилю

Ведомости

США задерживают поставку Израилю порядка 6500 боеприпасов JDAM. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с планируемой сделкой. 

По их словам, стоимость сделки может составить до $260 млн. Конгрессу США сообщили о ней еще в январе 2024 г., но официального уведомления законодатели не получили. С тех пор администрация президента США Джо Байдена так и не продвинулась в сторону реализации сделки, отмечает газета. 

Представитель конгресса в разговоре с WSJ заявил, что причина задержки неизвестна. Он счел такое поведение администрации США в отношении Израиля необычным.

Собеседники издания обратили внимание, что с марта Белый дом также не продвигает процесс уведомления конгресса о другой сделке по поставке оружия Израилю на сумму $1 млрд. Пакет включает в себя боеприпасы для танков, военную технику и минометные снаряды.

5 мая портал Axios со ссылкой на источники писал, что администрация США приостановила поставки боеприпасов в Израиль впервые с 7 октября 2023 г. Собеседники издания уточнили, что этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность в правительстве Израиля.

Задержки поставок вооружению Израилю происходят на фоне призывов демократов в конгрессе США сократить военную помощь Израилю, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы среди мирного населения сектора Газа, пишет WSJ. Кроме того, США не поддерживают готовящуюся операцию ЦАХАЛ в Рафахе. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных