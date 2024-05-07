WSJ: США откладывают отправку высокоточного оружия Израилю
США задерживают поставку Израилю порядка 6500 боеприпасов JDAM. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с планируемой сделкой.
По их словам, стоимость сделки может составить до $260 млн. Конгрессу США сообщили о ней еще в январе 2024 г., но официального уведомления законодатели не получили. С тех пор администрация президента США Джо Байдена так и не продвинулась в сторону реализации сделки, отмечает газета.
Представитель конгресса в разговоре с WSJ заявил, что причина задержки неизвестна. Он счел такое поведение администрации США в отношении Израиля необычным.
Собеседники издания обратили внимание, что с марта Белый дом также не продвигает процесс уведомления конгресса о другой сделке по поставке оружия Израилю на сумму $1 млрд. Пакет включает в себя боеприпасы для танков, военную технику и минометные снаряды.
5 мая портал Axios со ссылкой на источники писал, что администрация США приостановила поставки боеприпасов в Израиль впервые с 7 октября 2023 г. Собеседники издания уточнили, что этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность в правительстве Израиля.
Задержки поставок вооружению Израилю происходят на фоне призывов демократов в конгрессе США сократить военную помощь Израилю, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы среди мирного населения сектора Газа, пишет WSJ. Кроме того, США не поддерживают готовящуюся операцию ЦАХАЛ в Рафахе.